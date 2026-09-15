US-Fernsehpreise

Emmys 2026: Das sind die Abräumer

In Los Angeles wurden zum 78. Mal die Emmys verliehen - und eine Serie wurde dabei zum Überraschungssieger.

Die US-Fernsehpreise Emmys wurden in diesem Jahr bereits zum 78. Mal verliehen. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Die US-Fernsehpreise Emmys wurden in diesem Jahr bereits zum 78. Mal verliehen.

Los Angeles (dpa) - Mit insgesamt 14 Emmys gewann die Horror-Comedyserie «Widow's Bay» mehr Auszeichnungen als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der US-Fernsehpreise. Aber auch andere Schauspieler, Schauspielerinnen, Serien und Shows konnten Preise einsammeln. Ein Überblick über die diesjährigen Gewinner in den wichtigsten Kategorien: 

Comedy-Kategorie

Outstanding Comedy Series (Herausragende Comedyserie): «Widow's Bay»

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series (Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedyserie): Kate O'Flynn («Widow's Bay»)

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Outstanding Lead Actress in a Comedy Series (Herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedyserie): Jean Smart («Hacks»)

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series (Herausragender Nebendarsteller in einer Comedyserie): Stephen Root («Widow's Bay»)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series (Herausragender Hauptdarsteller in einer Comedyserie): Matthew Rhys («Widow's Bay»)

Outstanding Writing for a Comedy Series (Herausragendes Drehbuch für eine Comedyserie): Katie Dippold («Widow's Bay»)

Outstanding Directing for a Comedy Series (Herausragende Regie für eine Comedyserie): Hiro Murai («Widow's Bay»)

Drama-Kategorie

Outstanding Drama Series (Herausragende Dramaserie): «The Pitt»

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series (Herausragende Nebendarstellerin in einer Dramaserie): Allison Janney («The Diplomat», deutscher Titel: «Diplomatische Beziehungen»)

Outstanding Lead Actress in a Drama Series (Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie): Rhea Seehorn («Pluribus», deutscher Titel: «Pluribus - Glück ist ansteckend») 

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series (Herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie): Tom Pelphrey («Task»)

Outstanding Lead Actor in a Drama Series (Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie): Noah Wyle («The Pitt»)

Outstanding Directing for a Drama Series (Herausragende Regie einer Dramaserie): Saul Metzstein («Slow Horses», deutscher Titel: «Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb»)

Outstanding Writing for a Drama Series (Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie): Vince Gilligan («Pluribus», deutscher Titel: «Pluribus - Glück ist ansteckend»)

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