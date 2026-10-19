Nach Rassismusvorwürfen

Erfolgsserie «Die Simpsons»: Apu spricht wieder

Vor rund zehn Jahren gab es eine Rassismusdebatte um die Zeichentrickfigur Apu in der Erfolgsserie «The Simpsons». Daraufhin verstummte die Figur - bis jetzt.

Eine altbekannte Figur kehrt zu den «Simpsons» zurück. (Archivbild) Foto: Benoit Doppagne/dpa
Eine altbekannte Figur kehrt zu den «Simpsons» zurück. (Archivbild)

New York (dpa) - Nach einer Rassismusdebatte und fast zehn stummen Jahren spricht die Zeichentrickfigur Apu in der US-Erfolgsserie «Die Simpsons» wieder. Der Schauspieler und Synchronsprecher Sunil Malhotra sei die neue Stimme der Figur im englischen Original, berichteten zahlreiche US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Macher der Serie. Seine Premiere feierte er demnach schon in einer am Sonntag auf dem US-Sender Fox ausgestrahlten Folge.

Die Zeichentrickfigur Apu Nahasapeemapetilon arbeitet in der seit fast 40 Jahren laufenden Serie an der Kasse eines Supermarkts. Früher war der Schauspieler Hank Azaria, der selbst keine indischen Wurzeln hat, seine Stimme - mit starkem indischen Akzent. Dann aber gab es eine Rassismusdebatte darüber, ob die Figur indischer Herkunft zu stereotyp, simpel und rassistisch dargestellt sei. Auch ein Dokumentarfilm zu dem Thema schlug Wellen. Daraufhin gab Azaria, der in «Die Simpsons» viele Charaktere vertont, die Rolle ab – und Apu hatte seit rund zehn Jahren in der Serie kein Wort mehr gesagt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erfolgsserie «The Morning Show» endet mit fünfter Staffel
Aniston und Witherspoon

Erfolgsserie «The Morning Show» endet mit fünfter Staffel

Nach fast einer Dekade ist Schluss: «The Morning Show» geht im kommenden Jahr in eine letzte Staffel. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon finden rührende Worte zum Ende ihres Herzensprojekts.

24.07.2026

Ende der Erfolgsserie: Darmstadt strauchelt in Regensburg
2. Fußball-Bundesliga

Ende der Erfolgsserie: Darmstadt strauchelt in Regensburg

Wer hätte das gedacht? Der SV Darmstadt unterliegt ausgerechnet beim Schlusslicht der 2. Bundesliga. Trainer Kohfeldt findet trotzdem lobende Worte für sein Team.

22.12.2024

Eintracht will Erfolgsserie in Heidenheim ausbauen
Bundesliga

Eintracht will Erfolgsserie in Heidenheim ausbauen

Eintracht Frankfurt geht als Tabellen-Zweiter der Fußball-Bundesliga in das Spiel beim 1. FC Heidenheim. Dort wollen die Hessen ihre Positivserie ausbauen.

01.12.2024

Nach Rassismusvorwürfen erscheint Monika Grubers Buch neu
Literatur

Nach Rassismusvorwürfen erscheint Monika Grubers Buch neu

Ende 2023 sorgte ein Buch der Kabarettistin Monika Gruber für Wirbel. Eine Bloggerin sah sich darin rassistisch angegriffen und in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt. Nun erscheint eine Neuauflage.

20.11.2024

Royal Albert Hall

Simpsons wussten es: Cypress Hill spielen mit Symphonikern

Schon wieder lagen die Simpsons richtig: Die US-Hip-Hop-Band Cypress Hill tritt tatsächlich mit einem Orchester auf.

22.03.2024