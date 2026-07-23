Aniston und Witherspoon

Erfolgsserie «The Morning Show» endet mit 5. Staffel

Nach fast einer Dekade ist Schluss: «The Morning Show» geht im kommenden Jahr in eine letzte Staffel. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon finden rührende Worte zum Ende ihres Herzensprojekts.

Nach fünf Staffeln ist Schluss mit der Erfolgsserie mit Jennifer Aniston. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Nach fünf Staffeln ist Schluss mit der Erfolgsserie mit Jennifer Aniston. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Die gefeierte Serie «The Morning» mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston steuert auf ihr Finale zu. 2027 soll es eine fünfte Staffel geben, die gleichzeitig die letzte sein soll, teilte der Streamingdienst Apple+ mit. 

«Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, Geschichten zu erzählen, die das Geschehen in der Welt um uns herum mit einer Prise schwarzem Humor widerspiegeln», sagte Hauptdarstellerin und Executive Producerin Aniston laut der Mitteilung. Witherspoon nannte die Mitarbeit an der Serie «die größte Ehre meines Lebens». 

Reese Witherspoon spielt in «The Morning Show» die Journalistin Alex Levy. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Reese Witherspoon spielt in «The Morning Show» die Journalistin Alex Levy. (Archivbild)

Die US-Dramaserie wirft einen Blick hinter die Kulissen eines fiktiven amerikanischen Fernsehsenders und thematisiert darüber Machtkämpfe, Medienethik, Karriere, Politik und persönliche Krisen. Im Mittelpunkt der Show stehen zwei Moderatorinnen, die von Aniston und Witherspoon gespielt werden. Die Serie ist bisher mit vier Emmys ausgezeichnet worden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reese Witherspoon: Wollte wegen Eltern Chirurgin werden
Leute

Reese Witherspoon: Wollte wegen Eltern Chirurgin werden

Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon wollte als Kind lange eigentlich einen ganz anderen Beruf ergreifen. Geprägt wurde sie von blutigen Gesprächen am Esstisch.

13.10.2025

«Wer ist Laura?» - Reese Witherspoon verrät vollen Namen
Leute

«Wer ist Laura?» - Reese Witherspoon verrät vollen Namen

Jennifer Aniston reagiert völlig überrascht. Seit 25 Jahren kennt sie Reese Witherspoon, doch erst jetzt erfährt sie den vollen Namen ihrer Freundin und Kollegin.

20.09.2025

Hochzeitschaos mit Will Ferrell und Reese Witherspoon
Streaming

Hochzeitschaos mit Will Ferrell und Reese Witherspoon

Zwei Hochzeitsgesellschaften haben dasselbe Hotel für dasselbe Datum gebucht. Doch der Platz ist knapp. Will Ferrell und Reese Witherspoon werden in «Ihr seid herzlich eingeladen» zu Hochzeitsrivalen.

30.01.2025

Reese Witherspoon schreibt Thriller mit Bestseller-Autor
Prominente Allianz

Reese Witherspoon schreibt Thriller mit Bestseller-Autor

Schauspielerin Reese Witherspoon geht unter die Thriller-Autoren: Gemeinsam mit Schriftsteller Harlan Coben setzt sie eine Idee für einen Roman um. Das Buch soll im Herbst 2025 erscheinen.

05.10.2024

Gesundheit

Jennifer Aniston achtet auf Adam Sandlers Ernährung

Bei gemeinsamen Filmprojekt achtet die US-Schauspielerin darauf, dass sich ihr Kollege «so gesund wie möglich ernährt». Doch das klappt nicht immer, verrät sie.

30.03.2023