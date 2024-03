Erster größerer Auftritt: Charles besucht Ostergottesdienst

Windsor (dpa) - Der britische König Charles (75) und seine Frau Königin Camilla (76) besuchten den Ostergottesdienst in der St.-George's-Kapelle in Windsor. Das Paar zeigte sich am Morgen lächelnd und winkend, als es die Kirche auf dem Gelände des Schlosses Windsor betrat. Als aus einer Gruppe von Schaulustigen jemand «Frohe Ostern!» rief, antwortete der König: «Ihnen auch!»