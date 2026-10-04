Kinderbuch wurde verfilmt

Film-Premiere von «Das NEINhorn» in Chemnitz

Marc-Uwe Kling bringt sein Kinderbuch «Das NEINhorn» als Animationsfilm auf die Leinwand. Diese bekannten Schauspieler liehen den Tieren ihre Stimme - und waren bei der Premiere dabei.

Der Cast des Films «Das NEINhorn» war bei der Premiere dabei. Foto: Sebastian Willnow/ dpa/dpa
Der Cast des Films «Das NEINhorn» war bei der Premiere dabei.

Chemnitz (dpa) - «Das Neinhorn - der Film» hat in Chemnitz Weltpremiere gefeiert. Der Animationsfilm basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling, das mehr als eine Million mal verkauft wurde und für viele Kinder - wie auch Erwachsene - Kult ist. 

Kling (44) führte Regie und spricht die Hauptrolle des «NEINhorns». «Der Film ist wichtig, weil ich finde, dass wir alle viel mehr Nein sagen sollten», sagte Kling beim 31. Internationalen Kinderfilmfestival «Schlingel».

Gesprochen von Nora Tschirner und Karoline Herfurth

Das «NEINhorn» lebt in der rosaroten Herzwald-Welt der Einhörner, aber es ist anders als alle anderen. Es antwortet stets mit «Nein», es sehnt sich nach Abenteuern und macht sich auf den Weg nach Nirgends. Unterwegs trifft es den «WASbär» - der natürlich so heißt, weil er immer «Was?» sagt - und den «NAhUND», dessen Lieblingsausspruch lautet: «Na und?». Gemeinsam müssen sie die «KönigsDOCHter» aus ihrem Turmverlies befreien, um nach Hause zurückkehren zu können. 

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So waren sich die Sprecher der Figuren wie Nora Tschirner, Torsten Sträter und Karoline Herfurth bei der Premiere auch einig mit welchen Wörtern der Film am besten beschreiben kann: «Nein, doch, was, na und».

Auf dem Filmfestival für Kinder und junges Publikum werden bis zum 10. Oktober 194 Filme aus 60 Ländern gezeigt. Darunter waren zahlreiche Premieren wie «Sammy und Frida - Chaos mit Sense» und der dritte Teil der Häschenschule «Geheimnis um das Goldene Ei».

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