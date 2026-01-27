ZDF-Dauerbrenner

Florian Silbereisen bleibt an Bord des «Traumschiffs»

Florian Silbereisen schippert zwei weitere Jahre mit dem ZDF über die Weltmeere. Sein Vertrag als «Traumschiff»-Kapitän wird verlängert.

Silbereisen bleibt dem ZDF-«Traumschiff» erhalten. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Silbereisen bleibt dem ZDF-«Traumschiff» erhalten. (Archivbild)

Mainz (dpa) - Der Käpt'n bleibt an Bord des ZDF-«Traumschiffs»: Florian Silbereisen schlüpft für zwei weitere Jahre in die Rolle von Max Parger. «Als Kapitän prägt er das Erfolgsformat maßgeblich und die anhaltend positive Resonanz der Reihe – auch bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern – bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit», teilte das ZDF auf Anfrage mit. Er bleibe der Serie in diesem und im nächsten Jahr verbunden. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. 

Die erste Folge der «Traumschiff»-Serie lief 1981 im ZDF, Silbereisen hatte die Kapitänsrolle 2019 von Sascha Hehn übernommen. Der TV-Dauerbrenner zählt zu den Erfolgsformaten des öffentlich-rechtlichen Senders. 2025 wurden vier neue Folgen gesendet.

Bereits am Montag hatte der MDR bekanntgegeben, dass die Showreihe «Die Feste mit Florian Silbereisen» in den Jahren 2027 und 2028 fortgesetzt wird. Die Shows mit dem Schlagersänger und Moderator zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im Ersten.

