Geheimes Album vom Wu-Tang Clan wird erstmals gespielt

Hobart (dpa) - Die Alben der Hip-Hopper vom Wu-Tang Clan haben sich millionenfach verkauft. Aber von der New Yorker Gruppe gibt es auch eine CD, die nur ein einziges Mal gepresst wurde: «Once Upon a Time in Shaolin».

Jetzt bekommen Fans laut der Ankündigung eines Museums erstmals die Möglichkeit, in das sagenumwobene Werk hineinzuhören: Ab Samstag (15. Juni) werde im Museum of Old and New Art (Mona) im australischen Tasmanien zweimal täglich ein 30-minütiger kuratierter Mix gespielt.

«Man hört immer mal von einmaligen Gelegenheiten: Dies ist wahrscheinlich eine davon», schreibt das Museum auf seiner Webseite. Jedoch würden nur wenige Glückliche in das Geheimnis um das siebte Studioalbum eingeweiht: Für den Zugang müssen sich Interessenten in eine Warteliste eintragen. Der Eintritt ist frei, das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.

88 Jahre unter Verschluss

Der Wu-Tang Clan erschuf Anfang der 1990er Jahre einen neuen, eher düsteren Hip-Hop-Stil. Der Name der Gruppe wie auch ihre Song- und Alben-Titel sind von der Kampfsportart Kung-Fu inspiriert. Das Debütalbum «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» gilt als eines der einflussreichsten und besten Werke der Hip-Hop-Geschichte.

Mit dem zwischen 2006 und 2013 aufgenommenen Album «Once Upon a Time in Shaolin» wollten die neun Musiker ein Zeichen gegen die dramatischen Veränderungen in der Musikindustrie und die Bedrohung durch Piraterie und Streaming-Dienste setzen. Nur ein einziges Exemplar wurde 2015 auf eine Doppel-CD gepresst und in eine verzierte Silberbox gelegt. Alle Digitaldateien sollen gelöscht worden sein.