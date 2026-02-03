TV-Show in Australien

Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung

An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.

Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert. Foto: RTL/dpa
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.

Murwillumbah (dpa) - Nun also doch: In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich Sänger Gil Ofarim (43) völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. «Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun», sagte Ofarim in der neuen Folge der RTL-Show. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig», sagte der Musiker weiter. «Und alle, die sich trotzdem angesprochen fühlen in Sachsen. Das war nicht meine Intention, das hat mit euch nichts zu tun.»

Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus; Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.

Gil rutscht bei Dschungelprüfung aus

Es war nicht der einzige aufsehenerregende Moment um den Sänger in der neuen Folge: Gil rutschte bei der Dschungelprüfung aus und blieb liegen. Nach dem Sturz kümmerte sich Dschungeldoktor Dr. Bob am Unfallort um den Sänger.

Gil sei eingehend «neurologisch und traumatologisch» untersucht worden, erklärte Dr. Bob im Anschluss. Es habe zwar keine Auffälligkeiten gegeben. Allerdings wollte man sichergehen und habe Gil für eine zweite Meinung zum Röntgen in ein Krankenhaus geschickt. «Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht», sagte Dr. Bob weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gil Ofarim entschuldigt sich bei den Bürgern von Leipzig
TV-Show in Australien

Gil Ofarim entschuldigt sich bei den Bürgern von Leipzig

An Tag 12 des Dschungelcamps überrascht Sänger Gil Ofarim die Kandidaten mit einem Statement zum Davidstern-Skandal.

vor 1 Stunde

Gil reicht Ariel die Hand - und keiner fliegt raus
TV-Show in Australien

Gil reicht Ariel die Hand - und keiner fliegt raus

Reality-Star Ariel stichelte im Dschungelcamp immer wieder wegen des Davidstern-Skandals gegen Sänger Gil Ofarim. Dieser überraschte Ariel nun mit einer versöhnlichen Geste.

03.02.2026

Gil Ofarim: «Das kann es nicht gewesen sein»
Dschungelcamp

Gil Ofarim: «Das kann es nicht gewesen sein»

Auch an Tag fünf im Dschungelcamp wird gekämpft: Alt gegen Jung, alle gegen den Regen, Ariel gegen Matsch und Krabbeltiere - und Gil Ofarim gegen seinen Ruf.

28.01.2026

Ariel bleibt sich treu - und lässt Dschungelprüfung platzen
TV-Show in Australien

Ariel bleibt sich treu - und lässt Dschungelprüfung platzen

Zweimal schon brachte Reality-Star Ariel null Sterne aus der Dschungelprüfung mit ins Promicamp. In der jüngsten Folge verärgert sie ihre Mitstreiter aufs Neue.

27.01.2026

Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel»
Leute

Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel»

Die Teilnahme von Musiker Gil Ofarim am RTL-Dschungelcamp sorgt für heftige Reaktionen. Nun wirft ihm auch Kandidatin Belstler-Boettcher Fehlverhalten in der sogenannten Davidstern-Affäre vor.

09.01.2026