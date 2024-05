«GNTM»: Sara und Aldin tanzten nicht gut genug

Berlin (dpa) - Die Luft wird immer dünner für die Kandidatinnen und Kandidaten von «Germany's Next Topmodel»: In der gestern ausgestrahlten 14. Folge schieden Mediengestalterin Sara (28) aus Berlin und Archäologie-Student Aldin (23) aus München aus.

«Aldin, du hast wirklich lange die Nase vorne gehabt und auch zu den besten Läufern gezählt, doch mittlerweile hat dir die Konkurrenz den Rang abgelaufen. Ich finde, auch heute bist du eher blass geblieben», waren Klums Worte zum Auftritt des Münchners. Aldin bedankte sich und entlockte Heidi Klum zum Abschied eine Einladung zu ihrer traditionellen Halloween-Party in New York: «Ich mach' die geilsten Halloween-Looks.»

Als Herausforderung galt es, eine einstudierte Choreografie zu tanzen und mit den Lippen einen Text mitzusingen. Danach ging es den Laufsteg hinunter - und das unter den Augen eines großen Stars. In der Jury saß an diesem Abend die als Schurkin aus der TV-Serie «Der Denver-Clan» bekannte Schauspielerin Joan Collins (90). In der Rolle der Alexis Colby war Collins in den 1980er-Jahren eine TV-Ikone gewesen.