Norwegens Königshaus

Happy Birthday, Königin Sonja! 89. Geburtstag in den Ferien

Norwegens Königin Sonja feiert heute ihren 89. Geburtstag – ganz privat. Nach jüngsten Gesundheitsängsten atmet das Land auf. Für viele bleibt sie ein Fels in der Brandung der krisengeplagten Royals.

Ihren 89. Geburtstag feiert Königin Sonja privat. (Archivbild) Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa
Ihren 89. Geburtstag feiert Königin Sonja privat. (Archivbild)

Oslo (dpa) - In den royalen Sommerferien feiert die norwegische Königin Sonja ihren 89. Geburtstag mit ihrer Familie. Der Ehrentag werde privat begangen, teilte der norwegische Hof der Nachrichtenagentur NTB mit. Zuletzt hatten sich die Norweger häufiger Sorgen um die Gesundheit ihrer Königin gemacht. Erst Ende Mai war die Frau von König Harald V. (89) wegen Herzproblemen ins Krankenhaus gekommen. Zuletzt hatte sie aber wieder Termine mit ihrem Mann wahrgenommen.

Das Königspaar spielt trotz seines hohen Alters und der gesundheitlichen Beschwerden eine sehr aktive Rolle im Königshaus. Für viele Norweger sind die beiden der Fels in der Brandung in einer stürmischen Zeit für die norwegischen Royals: Kronprinzessin Mette-Marit hat gerade erst eine Lungentransplantation hinter sich, deren Sohn Marius Borg Høiby ist vor wenigen Wochen zu vier Jahren Haft verurteilt worden und die Tochter des Königspaars hat sich bei ihrer Hochzeit mit einem selbst ernannten Schamanen von dem Streaminganbieter Netflix begleiten lassen.

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