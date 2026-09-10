Konzerttour 2027

Harry Styles setzt Tour 2027 fort

Welche Städte stehen auf dem Tour-Plan? Heute will Harry Styles verraten, wo er 2027 Station macht - und spricht von einem möglichen Abschluss eines großen Kapitels.

Styles hat bisher vier Alben veröffentlicht. (Archivbild) Foto: Doug Peters/PA Wire/dpa
Styles hat bisher vier Alben veröffentlicht. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Pop-Superstar Harry Styles (32) hat eine Fortsetzung seiner Tour für das Jahr 2027 angekündigt. Wie der britische Musiker in der Nacht in einem Newsletter an seine Fans mitteilte, wird die aktuelle Konzertreihe um zusätzliche Termine im kommenden Jahr erweitert. Die finalen Städte der Tournee sollen noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

In der Musikbranche und unter Fans wird schon lange spekuliert, dass auch die deutsche Hauptstadt Berlin zu den neuen Tour-Stationen gehören könnte. Bereits im Vorfeld kursierten in den sozialen Netzwerken Posts, die mysteriöse Plakate in Berlin zeigten und auf ein Styles-Event am heutigen 10. September hindeuteten. 

«Ich mache das schon seit meinem 16. Lebensjahr»

In seiner Nachricht an die Fan-Gemeinde zeigte sich der Sänger überwältigt vom Erfolg der aktuellen Shows: «Als wir uns entschieden, die Tournee für 2026 zu planen, wusste ich, dass es etwas Besonderes werden würde. Aber das, was ihr daraus gemacht habt, übertrifft alles, was ich mir hätte vorstellen können.» Das Hinzufügen der neuen Termine für 2027 habe er anfangs als «ein wenig einschüchternd» empfunden.

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«Das Leben als Künstler ist das einzige, das ich jemals wirklich gekannt habe. Ich mache das schon seit meinem 16. Lebensjahr, und ich fühle mich als der glücklichste Mensch der Welt, dass ich diese Momente immer noch mit euch teilen darf.»

«Was danach für mich kommt, weiß ich selbst noch nicht»

Gleichzeitig deutete der ehemalige One-Direction-Star an, dass es sich um den vorläufigen Abschluss eines großen Kapitels handelt. «Die heutige Ankündigung wird die finalen Städte von "Together, Together" beinhalten. Was danach für mich kommt, weiß ich selbst noch nicht, aber ich bin gespannt darauf, es herauszufinden.» Er hatte sich auch nach seiner letzten Tournee für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Styles veröffentlichte im März sein viertes Album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» mit Hits wie «Aperture». Das Album hatte er teilweise in den Berliner Hansa Studios aufgenommen. 

Aktuell tourt er in New York. Der Musiker spielt dieses Mal Konzert-«Residencies»: Anstatt also viele verschiedene Städte für jeweils nur einen Abend zu besuchen, bleibt er für mehrere Termine am selben Ort.

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