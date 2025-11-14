Musik Helene Fischer zum Vergleich mit Taylor Swift Ist Helene Fischer die deutsche Taylor Swift? Das sagt die Sängerin selbst über den Vergleich. 14.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Peter Kneffel/dpa Als Mutter müsse sie heute mehr planen, sagt Fischer. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unwetter Taylor Swift spendet 5 Millionen Dollar für Hurrikan-Opfer Nach Hurrikan «Helene» droht jetzt im US-Bundesstaat Florida mit Hurrikan «Milton» eine weitere Katastrophe. Superstar Taylor Swift will den Betroffenen mit einer Millionen-Spende helfen. 10.10.2024 Musik Helene Fischer würde gerne mit Metallica singen Helene Fischer hat schon mit zahlreichen Stars zusammen gesungen. Auf ihrer To-do-Liste stehen aber noch ein paar illustre Namen. 26.01.2024 The Eras Tour Taylor Swift feiert Filmpremiere in Los Angeles Der Hype um Taylor Swifts Konzertfilm «The Eras Tour» ist riesig. Aber jetzt hat das Warten ein Ende. In einem Einkaufszentrum fand die Premiere statt. 12.10.2023 Sängerin Tausende strömen zu Helene-Fischer-Konzert Eigentlich sollte die neue Tour von Schlagerkönigin Helene Fischer schon vor ein paar Wochen in Bremen starten. Doch die 38-Jährige verletzte sich bei den Proben. Nun geht es in Hamburg los. 11.04.2023 Rippenfraktur Helene Fischer verschiebt ihren Tourauftakt Viele Fans in Bremen und Köln dürften den Auftritten von Helene Fischer entgegengefiebert haben. Nun müssen sie sich in Geduld üben - der Tourstart wurde verschoben. Die Sängerin fand tröstende Worte. 21.03.2023