Köln (dpa) - Helge Schneider hat genug von Autobahnen und Raststätten. Für nächstes Jahr hat der Unterhaltungskünstler seine «erste großartige Abschiedstournee» angekündigt. Eine weitere Tour dieser Größenordnung soll es danach erst einmal nicht geben, wie Schneider versicherte.

«Ich weiß ja, dass man mich braucht, deswegen höre ich nicht auf», sagte Schneider bei einer Pressekonferenz in Köln. Auch nach der Abschiedstournee mit dem Titel «Der letzte Versuch!» wolle er weiter auftreten - nur nicht mehr ständig von Stadt zu Stadt fahren und auf lange, ausgedehnte Tourneen gehen, wie er es bisher gemacht habe.

Die Konzerte selbst seien immer super gewesen. Das viele Herumfahren, verstopfte Autobahnen, Hotels mit «Wanzen, Läusen, Kakerlaken, Fröschen» und immer neue Raststätten seien aber schlichtweg anstrengend. «Dann ist aber mal gut für eine längere Zeit», sagt der 71-Jährige.

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Foto: Oliver Berg/dpa Der Musiker will nicht mehr ständig unterwegs sein.

Quatsch machen, Saxofon spielen und mit seiner Band auftreten will Schneider weiterhin. Und natürlich improvisieren. «Die Philharmonie in Köln, die braucht mich jedes Jahr», sagte er. Seit rund 30 Jahren spielt er dort regelmäßig an den Karnevalstagen mehrere Abende hintereinander.

Auch an Orten, die mit der Bahn erreichbar seien, wolle er weiterhin auftreten. Wenn auf die Züge auch nicht immer Verlass sei: «Weil man weiß ja nie, ob da ein Ast wieder irgendwo abgebrochen ist und auf den Schienen liegt», so Schneider.

Neuer Film «fast fertig»

An Projekten mangelt es dem Multitalent nicht. Ein neuer Film sei fast fertig, mehr könne er dazu aber noch nicht sagen.

Eine Karriere als Bundespräsident schloss er dagegen aus. «Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen - so blöd bin ich nicht», sagte er. Kürzlich hatten 165.000 Menschen eine Petition unterschrieben, die Schneiders Komiker-Kollegen Hape Kerkeling als Staatsoberhaupt hatten sehen wollen.