Heute ESC-Finale: Sarah Engels mit «tödlicher» Startnummer?

Wien (dpa) - In Wien kämpfen am Samstag 25 Lieder und ihre Interpreten um den Sieg beim 70. Eurovision Song Contest (ab 21.00 Uhr live im Ersten). Für Deutschland mit der Startnummer 2 geht die Sängerin Sarah Engels mit der Dance-Nummer «Fire» ins Rennen. Fünf Länder, darunter Spanien, boykottieren den Song Contest 2026 aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen und gegen die ESC-Teilnahme Israels. Spanien gehört zu den sogenannten fünf Big-Five-Ländern, die für das Finale gesetzt sind.

Laut Buchmachern hat die Kölnerin Engels (33) wenig Chancen auf den Sieg. 2025 war Deutschland auf Platz 15 gelandet, im Jahr davor auf dem 12. Platz. Als großer Favorit gilt diesmal Finnland. Das Siegerlied steht nach der traditionell komplizierten Punktevergabe gegen 1.00 Uhr nachts fest.

Vergangenes Jahr in Basel gewann der österreichische Countertenor JJ die weltweit größte Musikshow. Deshalb tragen Österreich und seine Rundfunkanstalt ORF diesmal die Show aus. Moderiert wird sie von der «Let's Dance»-Moderatorin Victoria Swarovski und dem Schauspieler Michael Ostrowski.

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Die deutsche Kandidatin und ihr «tödlicher» Startplatz

Für Engels lief es bislang gut in Wien - ihr Auftritt außer Konkurrenz im Halbfinale wurde allenthalben gelobt. Souverän ließ sie sich bei ihrer aufwendigen Choreographie rücklings in die Arme ihrer Tänzerinnen fallen. Der Song «Fire» wurde mit einem ruhigeren Intro auf Emotion getrimmt.

Foto: Jens Büttner/dpa Sarah Engels überzeugte in Wien bislang mit souveränen Auftritten.

Als aber ihr Startplatz bekanntgegeben wurde, rumorte es in der ESC-Community. Der Grund: Die Deutsche muss als Zweite ran - und die Startnummer 2 gilt unter ESC-Nerds als «tödlich». Die Geschichte gibt ihnen recht. Noch nie habe jemand, der dort gesungen habe, den ESC gewonnen, sagte der ESC-Experte Lukas Heinser der Deutschen Presse-Agentur. Gleiches gelte allerdings etwa auch für die Startnummer 16.

Erklärungen für den angeblichen Fluch gibt es einige. Etwa, dass die Aufmerksamkeit des Publikums nach dem ersten Beitrag, der als fulminanter «Eisbrecher» fungiere, beim zweiten Lied absacke. Unter dem Strich sei die Startplatz-Deutung aber viel Kaffeesatzleserei, schreibt Experte Heinser in seinem Nachschlagewerk «ESC – Das kleinste Buch zum größten Musikereignis».

Die Politik

Politische Spannungen, die den Eurovision Song Contest seit einigen Jahren begleiten, erreichen in Wien eine neue Dimension. Die Debatte um die Teilnahme Israels hat das Teilnehmerfeld gespalten.

Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren das Großereignis, weil sie das Vorgehen Israels im Gazastreifen verurteilen - und nicht an einem Wettbewerb teilnehmen wollen, bei dem Israel vertreten ist. Auslöser des Gaza-Kriegs war ein Massaker der islamistischen Hamas und anderer Terroristen in Israel am 7. Oktober 2023.

Foto: Jens Büttner/dpa Sänger Noam Bettan tritt für Israel an.

Deutschland – und Gastgeber Österreich – hatten dagegen nie Zweifel aufkommen lassen, dass sie teilnehmen werden und Israel willkommen ist. Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat sogar angekündigt, beim ESC dabei zu sein. Er sei sehr froh, dass Israel singen dürfe und fahre deshalb nach Wien, um sich auch den israelischen Sänger anzuhören. Bei einem Empfang in der Deutschen Botschaft in Wien machte er ein Selfie mit Engels.

Demonstrationen und Sicherheitsvorkehrungen

In Wien wurden mehrere Demonstrationen angemeldet, meist aus dem propalästinensischen Umfeld. Die Polizei rechnet auch mit spontanen Blockade- und Störaktionen. Rund um den Austragungsort des ESC-Finales, die Wiener Stadthalle, sind solche Aktionen allerdings kaum möglich. Die Absperrungen sind weiträumig, Platzverbote können jederzeit ausgesprochen werden.

Die Stadthalle, das sogenannte ESC-Village vor dem Rathaus oder auch Österreichs größte Diskothek im Prater, wo die After-Show-Partys steigen, sind nur nach Sicherheits-Checks zugänglich. Taschen sind nicht erlaubt. 16.000 Menschen, die mit dem Event zu tun haben, wurden von der Polizei überprüft. Im Umkreis der Veranstaltungsorte herrscht zudem ein Drohnen-Flugverbot.

Die Favoriten

Glaubt man den Wettanbietern, gibt es seit Wochen so etwas wie einen Favoriten: Finnland. Es schickt ein Duo ins Rennen. Klassikmusikerin Linda Lampenius spielt Geige, der 20 Jahre jüngere Popstar Pete Parkkonen singt dazu vor einem brennenden Beichtstuhl. Würde das Duo tatsächlich gewinnen, wäre es der erste finnische Sieg seit Lordi. Die kultige Monster-Band hatte 2006 mit Gruselkostümen und dem Song «Hard Rock Hallelujah» halb Europa geschockt.

Foto: Jens Büttner/dpa Das finnische Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen wird hoch gehandelt.

«Finnland schickt einen wirklich starken Beitrag - und das auch noch in Landessprache», sagte ESC-Kommentator Thorsten Schorn der Deutschen Presse-Agentur. «Die Frage ist nur, ob zum dritten Mal in Folge ein Song mit Klassikelementen gewinnen kann.»

Der Titel «Liekinheitin» heißt übersetzt Flammenwerfer - und konkurriert damit pyrotechnisch direkt mit dem deutschen Beitrag «Fire» von Engels. Bei den Probedurchläufen loderten Flammen hier und dort. «Allein diese beiden Songs machen die Hallenheizung überflüssig», sagte Schorn.

Foto: Jens Büttner/dpa Der Titel «Choke Me» aus Rumänien ist umstritten.

Als weitere Favoriten werden auch Australien, Griechenland, Israel, Dänemark, Frankreich, Italien und Bulgarien gehandelt - und Rumänien. Das Land schickt den wohl umstrittensten Beitrag nach Wien. Sängerin Alexandra Căpitănescu präsentiert den Fetisch-Song «Choke me», also «Würg mich».

Mit dem Sieg sei es heutzutage so eine Sache, wurde der deutsche ESC-Altmeister Ralph Siegel («Ein bisschen Frieden») vergangene Woche von der «Welt am Sonntag» zitiert: «Jetzt hören Sie die Songs Wochen, teilweise Monate vorher. Diese Vor-Promotion führt den Wettbewerb eigentlich ad absurdum.» Fangruppen und Wettbüros entschieden quasi vorab. «Früher haben die Leute den Song erst am Abend erlebt und dann entschieden. Heute sind sie schon vorher beeinflusst.»

Die Regeln

Für den ESC 2026 wurden die Regeln angepasst. Neu war etwa, dass in den Halbfinalen (bei denen insgesamt zehn Länder rausgewählt wurden, darunter San Marino mit Senhit und Weltstar Boy George) über das Weiterkommen nicht mehr allein das Publikum entschied. Die Hälfte der Punkte vergaben wieder die nationalen Jurys – ein Regelwerk, das zuletzt nur im Finale gegolten hatte.