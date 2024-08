Horst Janson nach Sturz im Krankenhaus

München (dpa) - Der Schauspieler Horst Janson liegt nach einem Sturz von der Treppe im Krankenhaus. Das bestätigte seine Agentur in Berlin am Montag. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Unfall des 88-Jährigen berichtet. Zu Details seiner Verletzung äußerte sich die Agentur nicht.

Janson wurde einem breiten Publikum in den 1970er Jahren bekannt durch TV-Serien wie «Salto Mortale» und «Der Bastian». In den 1980er Jahren spielte er in der «Sesamstraße» mit.