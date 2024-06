Horst Janson nicht bei Bad Hersfelder Festspielen

Bad Hersfeld (dpa) - Der Schauspieler Horst Janson kann nach Angaben der Bad Hersfelder Festspiele wegen einer Erkrankung nicht wie geplant in diesem Sommer im Stück «Wie im Himmel» auftreten. Intendant Joern Hinkel bedauerte dies und wünschte dem 88-Jährigen «eine gute Genesung». Wer für Janson in dem Bühnenstück, das am 26. Juli Premiere hat, einspringt, wurde am Mittwoch nicht mitgeteilt und soll später bekanntgegeben werden.

Janson wirkte in den vergangenen Jahren häufiger bei den Bad Hersfelder Festspielen mit. Bekannt wurde er einem breiten Publikum in den 1970er Jahren durch TV-Serien wie «Salto Mortale» und «Der Bastian». In den 1980er Jahren spielte er in der «Sesamstraße» mit.

Tags zuvor hatte die Festspielleitung mitgeteilt, dass der Schauspieler Aljoscha Stadelmann «aus familiären Gründen» kurzfristig ausfallen wird. Stadelmanns Rolle als Tiger Brown in der «Dreigroschenoper» übernimmt der Schauspieler Oliver Urbanski. Stadelmann kennen viele Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer von «Tatort»-Produktionen oder als Dorfpolizist in der TV-Krimireihe «Harter Brocken».