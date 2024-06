Jasna Fritzi Bauer stellt Partnerin und Tochter vor

Berlin (dpa) - Sie will damit ein Zeichen für queere Familien setzen: Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (35) hat erstmals öffentlich ihre Partnerin und ihre Tochter vorgestellt. Bauer, die vielen Menschen etwa als TV-Kommissarin Liv Moormann im Bremer «Tatort»-Krimi bekannt ist, und die Künstlerin Katharina Zorn sind laut der Zeitschrift «Vogue» seit fünf Jahren ein Paar. Sie leben in Berlin.

«Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach vorn gehen und ein Zeichen setzen. Wir sehen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft, diese aufgeheizte Stimmung», sagte Bauer in einem gemeinsamen Interview mit Zorn in der «Vogue».