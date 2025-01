17-jährige Künstlerin aus Gorxeimertal stellt bei Landrat Christian Engelhardt aus

Gorxheimertal/Heppenheim. Die Kinder schauen neugierig aus dem Fenster und grüßen den Fremden, der diese Szene nicht mehr vergessen und später sogar in einer Zeichnung festhalten wird; ein asiatisches und ein europäisches Kleinkind unterscheiden sich zwar in ihrer Muttersprache, kommunizieren aber auf ganz eigene Weise; und eine ältere Dame, mit Koffer auf italienischem Kopfsteinpflaster unterwegs, lässt ungeniert ihren Frust an den zufällig beobachtenden Passanten aus. So und auf viele weitere Arten zeigt sich Kommunikation – eben mal laut, leise, nonverbal oder neugierig. Passend zum Thema Kommunikation ermöglicht Landrat Christian Engelhardt es nun einer jungen Künstlerin aus Gorxheimertal, Werke in einer ersten kleinen Ausstellung zu zeigen. Es ist eine Premiere für die 17-jährige Schülerin Cosima Hilkert.