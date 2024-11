Wenn man sie nicht in einem der Klassenzimmer des Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasiums oder bei Chorproben der Landesjugendkantorei Baden findet, dann ganz sicher hier: zwischen Pinseln und Stiften, zwischen Farben und noch bunteren Ideen im heimischen Atelier in Gorxheimertal. Die 17-jährige Cosima Hilkert gehört zu den 40 Nachwuchskünstlern, die nach der Auswahl einer Fachjury in Ludwigsburg ihre Werke ausstellen dürfen, und zu den 16 jungen Erwachsenen, die sogar mit dem Jugendkunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden – und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Aber nicht nur das: Auch beim Europäischen Wettbewerb für das Schuljahr 2023/24 überzeugte die Gorxheimertalerin auf Landesebene. Es ist also höchste Zeit, um über ihre Kunst zu sprechen.