Jeanette Biedermann ist mit 46 Mutter geworden

Berlin (dpa) - Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann (46) ist Mutter geworden. «It's a Boy!», schrieb Biedermann in einem Instagram-Beitrag. «Unser größtes Geschenk hat sich auf den Weg gemacht und ist nun auf der Welt! Alle sind wohl auf, auch wenn es die größte Herausforderung meines gesamten Lebens war! Unser größtes Glück ist kerngesund und ein gut gelauntes, kleines Wunder!» Dazu hatte sie ein Foto gestellt, auf dem sie ein Baby im Arm hält, das in ein Tuch gewickelt ist.

«Wenn sich Tränen der Schmerzen und Tränen der Freude küssen dann ist das die Geburtsstunde wahrer Liebe...», schrieb Biedermann weiter. «Unsere kleine Familie wird jetzt in Liebe Magie und Wunder erblühen..» Wann das Kind genau zur Welt kam, dazu wollte sich die Künstlerin nach Angaben des Managements auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht äußern. Laut «Bild» war die Geburt vor einigen Tagen in Berlin.

«Mein Sohn ist kerngesund und athletisch und hat eine überraschende Kraft für ein so kleines, magisches Wesen», zitiert die «Bild» Biedermann. «Ich kann diesen Traum bisher kaum greifen, so überwältigend ist er. Freudentränen und ein tiefes Gefühl überwältigender Liebe! Immer wieder Tränen des Glücks. Die Geburt war die größte Herausforderung meines Lebens. Aber am Ende hat das allergrößte Geschenk und das Glück unseres Lebens auf uns gewartet.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Biedermann über Geburt: «Wow, was für eine Reise!»

Ihr Partner Sebastian war laut «Bild» bei der Geburt dabei. «Er ist der wichtigste Mann an meiner Seite - meine Liebe», wird Biedermann zitiert. Über die Geburt sagte sie der Zeitung: «Ich kann nur meinen vollsten Respekt gegenüber allen Mamis aussprechen. Wow, was für eine Reise! Was Ihr alles gebt, um uns auf diese Welt zu bringen! Und dass es so an die Grenzen geht, hat mir niemand vorher verraten.»

Im März hatte Biedermann auf Instagram geschrieben: «Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!». Dazu hatte sie ein Bild von sich in einem roten Kleid mit einem sichtbaren Babybauch gestellt. Biedermann hatte sich auch dazu geäußert, wie sie schwanger wurde. So habe sie das Thema in die Hände der Natur gelegt: «Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay.» Jetzt hätten die Natur und die Bestimmung entschieden, ihr dieses kleine Wunder zu schenken.