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Jim Carrey hat erneut geheiratet

Im Februar nahm Jim Carrey in Paris einen Ehren-César entgegen und dankte bei seiner Rede seiner «bezaubernden Gefährtin» Min Ah. Nun ist sie seine Ehefrau, wie das Promimagazin «People» berichtet.

Jim Carrey spielte unter anderem in «Die Truman Show», «Die Maske» und «Vergiss mein nicht». (Archivbild) Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa
Jim Carrey spielte unter anderem in «Die Truman Show», «Die Maske» und «Vergiss mein nicht». (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Der kanadisch-amerikanische Hollywood-Komiker Jim Carrey hat Berichten zufolge geheiratet. Wie das Promi-Magazin «People» unter Berufung auf einen Sprecher des 64-Jährigen berichtete, heiratete der Schauspieler seine Langzeitfreundin Min Ah. Laut dem Promiportal «TMZ» soll die Hochzeit vor Kurzem in Los Angeles stattgefunden haben.

Min Ah begleitete Carrey den Berichten zufolge im Februar zum französischen Filmpreis César nach Paris. In seiner Rede, die er auf Französisch hielt, dankte Carrey demnach Min Ah, die er als «wunderbare Gefährtin» und «Engel» bezeichnete. Auch sagte er dort, dass er sie liebe. Carrey nahm bei der Verleihung einen Ehren-César entgegen.

Frühere Ehen und Partnerschaften

Carreys eigenes Liebesleben war zeitweise turbulent. Mit 25 Jahren heiratete der damals noch erfolglose Komiker und wurde 1987 Vater seines einzigen Kindes. Seine 1996 geschlossene Ehe mit der Schauspielerin Lauren Holly platzte schon nach wenigen Monaten. Im Frühjahr 2010 gab er das Ende seiner fünfjährigen Partnerschaft mit Model Jenny McCarthy bekannt.

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Carrey erlangte mit seiner extrem körperlichen Komik und seinem großen schauspielerischen Ausdruck in Filmen wie «Die Truman Show», «Die Maske» und «Vergiss mein nicht» internationalen Ruhm.

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