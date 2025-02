Klimawandel und Lösungen auf Architekturbiennale erleben

Berlin (dpa) - Wie wird der Klimawandel sich in den Städten künftig anfühlen? Besucher der 19. Architekturbiennale in Venedig sollen das am eigenen Leib spüren können. Sie werden einem Stresstest ausgesetzt, bei dem sie die Realität des künftigen Stadtklimas physisch und psychisch erleben können, wie das Kuratorenteam auf einer Pressekonferenz ankündigte. Der Klimawandel solle mit allen Sinnen erfahren werden.