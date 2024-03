König Charles erinnert an gegenseitige Hilfe

Am selben Tag hatte das Königshaus über notwendige Operationen bei König Charles und Prinzessin Kate berichtet. Am selben Tag verlassen die führenden Royals die Klinik. Doch es gibt Unterschiede.

Zum Auftakt der Osterfeierlichkeiten verteilt der Monarch an Gründonnerstag («Maundy Thursday») spezielle Münzen. Die jahrhundertealte Tradition erinnert nach Angaben des Palasts an die Fußwaschung der Apostel durch Jesus beim Abendmahl. Charles, der seit anderthalb Jahren König ist, hatte die Münzen vergangenes Jahr in York verteilt. Bei der diesjährigen Zeremonie in Worcester sollte ihn seine Frau Königin Camilla (76) vertreten.