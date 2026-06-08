Theater-Auszeichnungen

Musical «Schmigadoon!» räumt bei den Tony-Awards ab

«Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe war erneut für diesen renommierten US-Theaterpreis nominiert. Doch diesmal geht er leer aus. Vor allem ein Musical hat die Nase vorn.

US-Popsängerin Pink moderierte den Gala-Abend und gab auch Showeinlagen. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa
US-Popsängerin Pink moderierte den Gala-Abend und gab auch Showeinlagen.

New York (dpa) - «Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe (36) ist bei der Verleihung des diesjährigen Tony-Theaterpreises leer ausgegangen. Den Preis als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück erhielt am Sonntagabend (Ortszeit) John Lithgow für seine Rolle in «Giant». Als beste Hauptdarstellerin wurde Lesley Manville für ihre Rolle in «Oedipus» ausgezeichnet.

Als bestes Musical glänzte «Schmigadoon!». Diese Hommage an das Goldene Zeitalter des Broadway war gemeinsam mit «The Lost Boys» als Favorit in die Verleihung gegangen und gewann zudem den Preis für das beste Musical-Drehbuch. Als bestes Theaterstück wurde «Liberation» der Autorin Bess Wohl ausgezeichnet.

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Nominiert werden Produktionen, die im vergangenen Jahr an einem Broadway-Theater in New York neu aufgeführt wurden. Über die Auswahl entscheidet ein Gremium aus rund 50 Theaterexperten.

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Pink, Sting und Shaggy dabei

Durch den Gala-Abend in der New Yorker Radio City Music Hall führte die US-Popsängerin Pink, die auch musikalische Auftritte absolvierte. Zu den Gästen zählten auch Popikone Sting und Reggae-Musiker Shaggy. 

Radcliffe, der durch die Verfilmungen der «Harry Potter»-Bücher weltbekannt wurde, war für seine Rolle in «Every Brilliant Thing» nominiert. Bereits 2024 hatte er für seine Mitwirkung in «Merrily We Roll Along» einen Tony gewonnen.

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