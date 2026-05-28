Längst kein Geheimnis mehr: Sie also sind die GNTM-Sieger

Los Angeles/Berlin (dpa) - Es war keine Überraschung mehr: Schon einen Tag vor dem Finale waren die Gewinner der diesjährigen Staffel von «Germany's Next Topmodel» bekanntgeworden. Auch wenn der Sender ProSieben zunächst noch abwehrend von Strategien, um Spekulationen anzuheizen, gesprochen hatte - am Abend zeigte sich bei der Finalshow: Aurélie und Ibo sind die neuen «Topmodels», ausgesucht unter anderem von Heidi Klum.

Die Sendung war bereits im Februar in Los Angeles - und damit erstmals nicht in Deutschland - aufgezeichnet worden. Drei Männer und drei Frauen haben den Einzug in diese letzte Sendung geschafft.

Sie alle hatten zuvor an einem Shooting für «Harper's Bazaar» teilgenommen. Dabei waren Bilder entstanden, die auf dem Zeitschriftencover landen - was neben jeweils 100.000 Euro Preisgeld als Gewinn gilt. Allerdings waren diese Modemagazine eben einen Tag vor dem Finale schon postalisch zugestellt worden, manche Abonnenten veröffentlichten daraufhin Bilder davon online.

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Foto: Britta Pedersen/dpa «Germany's Next Topmodel» 2026: Model Aurélie.

Das ist die Siegerin: Aurélie

Die 21 Jahre alte Flugbegleiterin Aurélie aus Pulheim bei Köln setzte sich im Finale gegen die 22-jährige Pflegefachkraft Anna aus den Chiemgauer Alpen und die 25-jährige Daphne, ebenfalls aus Pulheim, durch. Aurélie hatte laut ProSieben im Verlauf der Sendung schon mehrere Jobs und ein Shooting für ein Magazincover ergattert.

«Ich kanns noch nicht begreifen. Ich bin so unfassbar glücklich», sagte Aurélie in einem Instagram-Video, das sie direkt nach der Aufzeichnung der Sendung im Februar zeigt.

Das ist der Sieger: Ibo

Bei den Männern übertrumpfte der 21 Jahre alte Social-Media-Creator Ibo aus Münster in der Finalshow seine zwei letzten Mitstreiter, Verkaufsberater Tony aus Berlin (31 Jahre) und Admin Godfrey (34) aus Wien. «Ich bin einfach stolz und möchte jetzt Gas geben und weiter machen», sagte Ibo in einem Instagram-Video zu seinem Sieg.