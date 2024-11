«Landman»: Öl, Drogen und Billy Bob Thornton in Topform

London (dpa) - Zu seinem Job gehören gewisse Risiken. Gleich in der ersten Szene von «Landman» verhandelt Billy Bob Thornton als Tommy Norris mit Mitgliedern eines Drogenkartells. Verhandeln ist dabei noch milde ausgedrückt. Denn Tommy ist an einen Stuhl gefesselt und hat einen Sack über dem Kopf. Doch der Hardliner lässt sich nicht einschüchtern und rettet damit sein Leben. In Westtexas, nahe der Grenze zu Mexiko, muss er mit allen Wassern gewaschen sein. Tommy steht im Mittelpunkt der Serie «Landman», die seit 18. November auf Paramount+ zu sehen ist.