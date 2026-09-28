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Madonna eröffnet MTV Video Music Awards

Vor 23 Jahren hatte Madonna ihren letzten musikalischen Live-Auftritt bei den MTV Video Music Awards. Damals machte sie mit einem Bühnenkuss Schlagzeilen. Nun eröffnet der Superstar wieder die Show.

Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.

Los Angeles (dpa) - Superstar Madonna hat die Verleihung der MTV Video Music Awards (VMA) mit einem fetzigen Auftritt zu einem Medley von ihrem Album «Confessions on a Dance Floor II» eröffnet. Zum Auftakt der Preisgala in Los Angeles holte sie Dutzende Sänger und Tänzer auf die Bühne. Sabrina Carpenter und die Queen of Pop sangen ihren Duett-Song «Bring Your Love». Mit Charli XCX debütierte Madonna die gemeinsame Aufnahme «Danceteria Afterhours» mit dem Refrain «Everybody get up and dance». 

Damit stand die 68 Jahre alte Pop-Ikone erstmals nach 23 Jahren wieder singend auf der VMA-Bühne. 2003 sorgte sie bei einem Live-Auftritt gemeinsam mit Britney Spears und Christina Aguilera für weltweite Schlagzeilen, als sie ihren jüngeren Kolleginnen Zungenküsse gab. Damals präsentierte Madonna ihren Song «Hollywood». Seitdem war die Sängerin vereinzelt auf die VMA-Bühne zurückgekehrt, jedoch ohne musikalische Darbietung. 

Madonna führt bei den Nominierungen

Madonna führt die Verleihung der VMA in diesem Jahr mit insgesamt 13 Nominierungen an, etwa in den Sparten Video («Confessions II - The Film»), Künstler und Song des Jahres («Bring Your Love»). Pop-Superstar Taylor Swift (36) folgt mit 11 Nominierungen. Madonna hatte im Juli mit «Confessions on a Dance Floor II» erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum herausgebracht und damit die Charts erobert.

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Die Trophäen-Show findet in Los Angeles statt. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.

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