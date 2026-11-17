Berlin (dpa) - Das Kunstmagazin «Monopol» hat die Österreicherin Florentina Holzinger (40) zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gewählt. Mit ihrer Arbeit für den österreichischen Pavillon habe die Choreographin den meistbeachteten Beitrag auf der Biennale in Venedig geschaffen und ihren Namen mit einem Schlag auf die Agenda der internationalen Kunstwelt gesetzt, schrieb Chefredakteurin Elke Buhr.

Holzinger arbeitet unter anderem auch an der Berliner Volksbühne. In Venedig ließ sie für ihren Beitrag «Seaworld Venice» Teile des österreichischen Pavillons fluten. Ihre Performerinnen fahren dort etwa nackt Jetski oder sitzen in einem Tank, der mit geklärtem Urin gefüllt sein soll.

Schon vor zwei Jahren ganz oben

Sie sei die einflussreichste Performancekünstlerin der Gegenwart und habe große Themen wie den Klimawandel und weibliche Selbstermächtigung getroffen, schrieb «Monopol». Bereits vor zwei Jahren hatte Holzinger das Ranking angeführt, damals nach den Debatten um ihre Operninszenierung «Sancta».

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Am Dienstag veröffentlichte das Magazin nun seine diesjährige Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, landet auf Platz 2. Danach folgen die britische Künstlerin Tracey Emin, die Modeunternehmerin und Mäzenatin Miuccia Prada sowie der US-Künstler Arthur Jafa.

Wer es noch auf die Liste schafft

Mehrere Kunstschaffende aus Deutschland schaffen es in das Ranking, etwa Fotograf Wolfgang Tillmans sowie die Künstlerinnen Anne Imhof, Hito Steyerl und Gabriele Stötzer. Auch das Team des diesjährigen deutschen Pavillons in Venedig ist vertreten: Künstlerin Sung Tieu, ihre verstorbene Kollegin Henrike Naumann sowie Kuratorin Kathleen Reinhardt.