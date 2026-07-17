Musik

Merz und Merkel beim Bayreuther Festspiel-Jubiläum

Hohe Politik auf dem Grünen Hügel: Kanzler Merz kommt zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele - und trifft dort auf seine Vorgängerin.

Merz und seine Frau waren im vergangenen Jahr dabei - und der Kanzler kommt erneut nach Bayreuth (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Merz und seine Frau waren im vergangenen Jahr dabei - und der Kanzler kommt erneut nach Bayreuth (Archivbild)

Bayreuth (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt zum Jubiläum der Bayreuther Festspiele. Wie die Stadt Bayreuth mitteilte, wird der 70-Jährige auch in diesem Jahr zur Eröffnung über den roten Teppich des Festspielhauses laufen. Im vergangenen Jahr war er zum ersten Mal als Kanzler bei dem Spektakel dabei gewesen. 

Wie schon 2025 wird Merz auch dieses Mal auf seine Vorgängerin, Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), treffen. Die bekennende Wagnerianerin, die seit Jahren mit ihrem Mann Joachim Sauer nach Bayreuth kommt, steht ebenfalls für den 25. Juli auf der Gästeliste. 

Angela Merkel und ihr Mann sind Wagner-Fans (Archivbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Angela Merkel und ihr Mann sind Wagner-Fans (Archivbild).

Dobrindt, Bär, Weimer, Lang, Söder, Özdemir

Aus der Bundespolitik reisen außerdem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, Forschungsministerin Dorothea Bär (beide CSU), der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, und die frühere Grünen-Chefn Ricarda Lang an. Und neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich auch sein neuer Amtskollege aus Baden-Württemberg, Cem Özdemir, angekündigt. 

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Darum beginnen die Wagner-Festspiele mit Beethoven

Die Bayreuther Festspiele starten nicht mit Richard Wagner ins Jubiläum, sondern mit der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Sie erklang auch zur Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses am 22. Mai 1872 - damals dirigiert von Wagner selbst im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. 

Dadurch wird der Eröffnungsabend deutlich kürzer als sonst in Bayreuth üblich. Erst am Sonntag geht es dann richtig los: mit Wagners stundenlanger Fünf-Akt-Oper «Rienzi», die zum ersten Mal im Festspielhaus aufgeführt wird.

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