Harry Potter

Neuer Severus-Snape-Darsteller: Rickman «ist eine Ikone»

Als neuer Severus Snape tritt Paapa Essiedu in die Fußstapfen von Alan Rickman. Doch die Harry-Potter-Filme dienten ihm nicht als Vorbereitung. Was der Schauspieler über seinen Vorgänger sagt.

Paapa Essiedu verkörpert Severus Snape in der neuen Harry-Potter-Serie. (Archivbild) Foto: Gerald Matzka/dpa
Paapa Essiedu verkörpert Severus Snape in der neuen Harry-Potter-Serie. (Archivbild)

London (dpa) - Der neue Darsteller des ikonischen Harry-Potter-Zauberers Severus Snape, Paapa Essiedu, hat seinen Vorgänger Alan Rickman in höchsten Tonen gelobt. «Der Mann ist eine Ikone. Er ist eine Legende», sagte Essiedu dem US-Magazin «Vanity Fair» über den 2016 verstorbenen britischen Schauspieler, der sich mit seiner Verkörperung des düsteren Zauberers in die Herzen vieler Harry-Potter-Fans gespielt hatte.

Alan Rickman starb 2016 nach einer Krebserkrankung. (Archivbild) Foto: Andrew Cowie/EPA/dpa
Alan Rickman starb 2016 nach einer Krebserkrankung. (Archivbild)

Essiedu verkörpert Snape in der demnächst erscheinenden Harry-Potter-Serie. Er will jedoch die Figur des Zauberers nicht neu erfinden oder Rickman gar ersetzen. Unter anderem hätten sich Menschen aus Rickmans Umfeld bei ihm gemeldet und ihm erzählt, wie der verstorbene Schauspieler ihrer Einschätzung nach auf die Besetzung reagiert hätte. «Es gibt so viel Wohlwollen, und ich spüre wirklich, dass er bei mir ist», sagte Essiedu den Angaben nach.

Die Harry-Potter-Bücher habe der 36-Jährige eigenen Angaben zufolge bereits als Kind und Jugendlicher gelesen und auch zur Vorbereitung auf seine Rolle genutzt. Die Filme hingegen habe er sich «nie angesehen, als ich jünger war», verriet Essiedu dem Magazin.

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Debatte über Besetzung

Die Darstellung von Snape durch Essiedu hatte im Zuge der Bekanntgabe des Casts Debatten ausgelöst. Nach den ersten längeren Szenen in einem Trailer äußerten sich in sozialen Netzwerken allerdings auch zahlreiche zuvor skeptische Fans positiv über seine deutlich jüngere und schärfer wirkende Interpretation der Figur. 

Bei der Kritik ging es jedoch auch um seine Hautfarbe, sagte Essiedu den Angaben nach. Im Zuge dessen habe er rassistische Anfeindungen erlebt. Im März berichtete der Schauspieler zudem, sogar Morddrohungen erhalten zu haben. 

Essiedu war Hauptdarsteller in der Science-Fiction-Serie «The Lazarus Project» (2022) und trat jüngst auch bei den Netflix-Formaten «Black Mirror» und «Black Doves» auf.

Die erste Staffel der Serie von HBO Max, die die Geschichte von «Harry Potter und der Stein der Weisen» erzählt, soll im Dezember an den Weihnachtsfeiertagen erscheinen. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. John Lithgow verkörpert Schulleiter Albus Dumbledore.

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