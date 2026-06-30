Nina Hoss und Daniel Brühl in neuem «Harry Potter»-Hörbuch

Berlin (dpa) - Nina Hoss (50) und Daniel Brühl (48) übernehmen Sprechrollen in einer neuen «Harry Potter»-Hörbuchreihe. Schauspielerin Hoss werde als Professorin Minerva McGonagall zu hören sein, Brühl als Harry Potters Widersacher Lord Voldemort, teilten der Streaminganbieter Audible und der digitale Verlag Pottermore Publishing mit.

Zu hören sind außerdem die Schauspieler Armin Rohde (Hagrid), Robert Stadlober (Professor Severus Snape), Falilou Seck (Professor Albus Dumbledore), Felix von Manteuffel (Zauberstabhändler Garrick Ollivander) und Matthias Matschke (Lehrer Quirinus Quirrell).

Die Hauptrollen der ersten drei Bände sprechen den Angaben nach die Nachwuchstalente Niklas Ulonska (Harry Potter), Ayla Uluçam (Hermine Granger) und Anton Schnermann (Ron Weasley).

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Audible und Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe «Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung» heraus. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version folge nun eine deutsche Variante. Das erste Hörbuch «Harry Potter und der Stein der Weisen» soll am 10. November erscheinen. Die sechs weiteren Hörbücher folgen im Anschluss monatlich.

Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa Daniel Brühl übernimmt die Rolle von Voldemort. (Archivbild)

Was Nina Hoss über ihre Rolle denkt

Hoss sagte der Deutschen Presse-Agentur über ihre Rolle als strenge, aber gerechte Lehrerin McGonagall: «Ich hatte einen großen Spaß, diese Figur zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte: So eine Lehrerin möchte man haben. Man kann ihr vertrauen, sie steht im Zweifelsfall hinter einem, aber sie fordert auch heraus».

In den Harry Potter-Filmen wird die Professorin von der mittlerweile verstorbenen Schauspielerin Maggie Smith verkörpert. «Sie ist für mich schon immer eine Ikone gewesen», sagte Hoss. «In allem, was sie gemacht hat, ist sie für mich ein großes Vorbild. Deshalb bin ich mit der Rolle respektvoll umgegangen und habe geschaut, wie sie es macht».