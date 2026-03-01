Filmpreise

Oscar-Barometer: «One Battle After Another» holt Hauptpreis

In Krisenzeiten feiern Hollywoods Produzenten ihre Favoriten. Der Politthriller «One Battle After Another» gewinnt den Hauptpreis der Producers Guild Awards – und stärkt seine Chancen im Oscar-Rennen.

Einer der Anwärter auf den Preis, «Bugonia» mit der Schauspielerin Emma Stone, ging leer aus. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Einer der Anwärter auf den Preis, «Bugonia» mit der Schauspielerin Emma Stone, ging leer aus.

Los Angeles (dpa) - Der Politthriller «One Battle After Another» hat bei den Producers Guild Awards den Hauptpreis gewonnen und damit seine Favoritenrolle im Rennen um die Oscars gestärkt. Die Auszeichnung der US-Filmproduzenten gilt als Barometer für die Oscars, die am 15. März verliehen werden sollen. 

Zum Auftakt der Gala in Los Angeles verwies PGA-Chefin Susan Sprung auf die angespannte Weltlage. Die Ereignisse der vergangenen 24 Stunden bereiteten große Sorge, sagte sie mit Blick auf die Lage in Nahost, und man bete trotz der Feierlichkeiten für Frieden. Über die Preise stimmen mehr als 8.400 Filmproduzenten ab; die Awards wurden zum 37. Mal vergeben.

Botschaft des Friedens in der aktuellen Weltlage

Als möglicher Herausforderer bei den Oscars gilt weiterhin das Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners», das bei den anstehenden Preisen des Schauspielerverbands (Screen Actors Guild/ SAG) zusätzlichen Auftrieb erhalten könnte.

Weitere Preise gingen an den Netflix-Erfolgsfilm «KPop Demon Hunters» sowie an «My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay», über die Hollywood-Ikone Jayne Mansfield, als bester Dokumentarfilm. 

Im Fernsehbereich wurden unter anderem «The Pitt» als beste Dramaserie, «The Studio» als beste Comedyserie und «Adolescence» als beste Miniserie ausgezeichnet. Einer der Anwärter auf den Hauptpreis, «Bugonia» mit der Schauspielerin Emma Stone, ging leer aus.

