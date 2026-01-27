Drehbuch-Preise: «Blood & Sinners» und «Hamnet» nominiert

Los Angeles (dpa) - Die Drehbücher für das Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» und für den Film «Hamnet» über die Shakespeare-Familie sind für die diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren nominiert. Der Verband Writers Guild of America (WGA) gab die Auswahl der Kandidaten in mehreren Sparten bekannt. Die Trophäen sollen am 8. März bei Feiern in New York und Los Angeles zum 78. Mal vergeben werden.

In der Kategorie Original-Drehbuch wetteifern mit «Blood & Sinners» die Drehbücher für die Filme «Black Bag», «If I Had Legs I’d Kick You», «Marty Supreme» und «Weapons – Die Stunde des Verschwindens».

Um den Preis für das beste adaptierte Drehbuch konkurrieren mit «Hamnet» die Filmvorlagen von «Bugonia», «Frankenstein», «One Battle After Another» und «Train Dreams». DIese Sparte deckt sich in diesem Jahr genau mit den fünf Oscar-Anwärtern, die vorige Woche nominiert worden waren.

Vorbote für die Oscars