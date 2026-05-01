Filmpreis

Oscar geht auf Flug nach Frankfurt zwischenzeitlich verloren

Dass ein Koffer verloren geht, dürfte Flugreisende kaum überraschen. Dass aber auch eine der wichtigsten Filmauszeichnungen verschwinden kann, überraschte den Preisträger dann doch.

Der Oscar, den Talankin hier voller Stolz in die Luft hält, ging auf dem Weg nach Frankfurt verloren. (Archivbild) Foto: John Locher/Invision/dpa
Der Oscar, den Talankin hier voller Stolz in die Luft hält, ging auf dem Weg nach Frankfurt verloren. (Archivbild)

New York/Frankfurt (dpa) - Der Oscar-Preisträger Pawel Talankin ist seinen Goldjungen zwischenzeitlich auf denkbar kuriose Weise losgeworden: Der Dokumentarfilmer sei auf dem Weg nach Frankfurt am New Yorker Flughafen aufgefordert worden, den Preis als Gepäck aufzugeben, schrieb sein Kollege David Borenstein auf Instagram. Doch danach habe jede Spur des wertvollen Filmpreises gefehlt. Über die Plattform baten sie die Fluggesellschaft Lufthansa um Hilfe - mit Erfolg.

Lufthansa teilte nun mit, der Oscar sei wieder aufgetaucht. Über die Umstände des Verschwindens konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. «Wir können bestätigen, dass sich die Oscar-Statue mittlerweile in unserer Obhut in Frankfurt befindet. Wir stehen bereits in direktem Kontakt mit dem Gast, um die persönliche Übergabe schnellstmöglich zu arrangieren. Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten aufrichtig und haben den Eigentümer um Entschuldigung gebeten», hieß es in einer Stellungnahme der Fluggesellschaft.

Borenstein zufolge war dem Russen die Trophäe von Sicherheitspersonal abgenommen worden mit der Begründung, sie könne als Waffe an Bord benutzt werden. Sie sei dann in einem Karton als Gepäck aufgegeben worden, so der Filmemacher.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Talankin erhielt den Preis im März für «Ein Nobody gegen Putin» als besten Dokumentarfilm. Der Film ist eine deutsche Co-Produktion (unter anderem Arte und ZDF), die bei arte.tv zu sehen ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großer Abräumer: Europäischer Filmpreis für «Emilia Pérez»
Auszeichnungen

Großer Abräumer: Europäischer Filmpreis für «Emilia Pérez»

Thriller, Musikdrama und burleske Komödie zugleich: «Emilia Pérez» von Altmeister Jacques Audiard glänzt beim Europäischen Filmpreis. Bei der Verleihung in Luzern klingen auch ernste Töne an.

08.12.2024

Europäischer Filmpreis: Deutsche Oscar-Hoffnung im Rennen
Auszeichnungen

Europäischer Filmpreis: Deutsche Oscar-Hoffnung im Rennen

«Die Saat des heiligen Feigenbaums» von Mohammad Rasoulof hat Chancen auf den Europäischen Filmpreis. Auch die Schauspieler Lars Eidinger und Franz Rogowski sind nominiert - mit namhafter Konkurrenz.

05.11.2024

Die wichtigsten Preisträger der Filmfestspiele Venedig
Filmpreis

Die wichtigsten Preisträger der Filmfestspiele Venedig

Pedro Almodóvar, Nicole Kidman, Vincent Lindon: Das sind die Gewinner der 81. Filmfestspiele.

07.09.2024

Auszeichnungen

Sandra Hüller zwei Mal für Europäischen Filmpreis nominiert

«Anatomie eines Falls» ist im Gespräch für das Oscar-Rennen. Nun ist das Drama für den Europäischen Filmpreis nominiert. Für Hauptdarstellerin Sandra Hüller stehen die Chancen doppelt gut.

07.11.2023

Bad Hersfeld

Oscar-Preisträger Schulman bei Bad Hersfelder Festspielen

21.07.2023