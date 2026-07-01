Prequel zu «Natürlich blond»: Serie «Elle» bei Prime Video

Berlin (dpa) - Es gibt diese Filme, die haben nicht nur ihren Hauptdarsteller weltberühmt gemacht. Es sind Filme, die eine Generation gesehen haben. Im Fall von «Natürlich blond» waren es Anfang der 2000er Jahre besonders die weiblichen Teenager und Twens. Ein gutes Vierteljahrhundert nach den beiden Hauptfilmen der Reihe kommt heute die Vorgeschichte der Hauptfigur in der Serie «Elle» bei Prime Video ins Streaming. Kann das funktionieren?

Das ist Elle

Elle Woods ist die vielleicht kultigste Blondine neben Barbie. Vielleicht ist die junge Frau in den drei Filmen der «Natürlich blond»-Reihe zwischen 2001 und 2009 (wobei der letzte Film sich auf Elles Cousinen fokussierte) gar die fleischgewordene Barbie. Sie ist makellos, stets perfekt hergerichtet, ein Klischee an bildhafter Weiblichkeit. Aber sie wird aufgrund ihres Aussehens und Verhaltens unterschätzt und muss hart arbeiten, um sich in einer von Männern dominierten Gesellschaft zu behaupten.

Die Message des Films: Elle - wie jede andere Frau - kann durch Fleiß alles schaffen. Weiblichkeit und Intelligenz sind kein Widerspruch.

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Zunächst sieht das jedoch anders aus: Die schöne, in ihrer Heimat Kalifornien beliebte und eigentlich mit einem großen Freundeskreis gesegnete Blondine wird in den Filmen an Orte geschickt, in denen sie die Außenseiterin ist. Über Elle wird gelästert, sie wird schikaniert.

Doch Elle erreicht über die Erzählung hinweg mit Auszeichnung ein Jura-Diplom der Eliteuni Harvard, wird Anwältin, geht in die Politik und schafft es auch noch, die Welt ein wenig zu verbessern. Vor allem: Elle erlangt echte Anerkennung.

Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa Reese Witherspoon wurde durch die Darstellung von Elle Woods weltberühmt. Sie produziert nun die Fortsetzung. (Archivbild)

Elle Woods - das war und ist immer auch Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon, die vor allem durch die Reihe weltberühmt wurde. Bei einer Premieren-Veranstaltung zur Serie sagte die 50-jährige Oscar-Gewinnerin, dass diese Rolle zu spielen «die größte Ehre meines Lebens» gewesen sei.

Mit ihrer eigenen Produktionsfirma packt Witherspoon inzwischen vor allem Frauenthemen an - und das nun auch mit einer Serie für ihre Kultfigur Elle, bei der Witherspoon als Produzentin dabei ist. Die junge Elle wird gespielt von der 25-jährigen Nachwuchs-Schauspielerin Lexi Minetree.

In der Serie wird in zunächst acht Folgen die Geschichte vor den Kinofilmen erzählt - man spricht dabei von einem Prequel. Noch vor dem Serienstart hat Prime Video bereits eine zweite Staffel bestellt.

Darum geht es in der Serie

Das Prequel beginnt im Jahr 1995 und die Highschool-Schülerin Elle lebt zunächst in ihrer bekannten quietschrosa Glitzerwelt in Los Angeles. Die Teenagerin und ihr Umfeld tragen Minikleider und Föhn-Frisuren, das Make-up ist stets perfekt, die Dekoration überbordend, die Gesprächsthemen sind dämlich. Ab der ersten Serienminute wird der Zuschauer zurück in die bekannte Film-Welt geholt.

Auch erzählerisch bleibt das Konzept sich im Großen und Ganzen treu: Elle wird erneut eine völlig andere Welt betreten. Sie zieht mit ihrer Familie ins regnerische Seattle, wo die stets schick gekleidete Elle auf die Grunge-Szene in Flanellhemden und zerrissenen Jeans trifft.

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Elle navigiert sich durch den Schulalltag und will sich (auch modisch) anpassen. Aber ihre Mitschüler machen ihr klar: «Seattle ist kein Kostüm und Pink ist keine Persönlichkeit.» Elle fragt sich, ob sie wirklich «ein Dummchen» ist, «so wie es hier in der Schule alle glauben».

Wen die Serie ansprechen dürfte

Man bekommt, was man nach den Filmen erwartet: Die Serie ist das folgerichtige Spin-off und eine Feminismus-Parabel mit nach wie vor hochaktueller Botschaft.

Wer die Filme nicht kennt: Ähnlich ist das Setting und die Ästhetik dem erfolgreichen «Barbie»-Film von Greta Gerwig mit Margot Robbie in der Hauptrolle von 2023. Beide Geschichten feiern das Frausein und brechen mit Klischees über Frauen. Während Barbie systemkritisch die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen hinterfragt, sind «Natürlich blond» und «Elle» eine persönliche Emanzipationsgeschichte. Die Botschaft vor allem: Bleib, wie du bist und glaube an dich selbst.