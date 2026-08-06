Fernsehen

Raab macht Ralf Schumacher zum Wassersportler

Gischt statt Gummi: Rennfahrer Ralf Schumacher wird bei der von Stefan Raab ins Leben gerufenen «Jetski Star WM» in Duisburg an den Start gehen. Auch weitere Promis haben zugesagt.

Ralf Schumacher startet bei Stefan Raabs Jetski-Show. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ralf Schumacher startet bei Stefan Raabs Jetski-Show. (Archivbild)

Duisburg/Köln (dpa) - Stefan Raab (59) und Ralf Schumacher (51) machen gemeinsame Sache auf dem Wasser. Der Entertainer und der Rennfahrer bilden bei Raabs neuestem Spektakel, der «Jetski Star WM», ein Promi-Team und treten zusammen in mehreren Disziplinen an. Das hat RTL nun verraten.

In den sozialen Medien sorgte die Ankündigung schnell für einiges Vergnügen. Etliche User witzelten mit Sätzen wie «Du willst wissen, wie viel dein Jetski wert ist?» unter dem Post - eine Anspielung auf eine omnipräsente Gebrauchtwagen-Werbung Schumachers.

Neben dem Duo Schumacher/Raab sollen auch noch weitere Promis über das Wasser düsen. Mit dabei: Extremsportler Joey Kelly - quasi unverzichtbares Inventar bei fast jedem Raab-Event - an der Seite von Entertainer Knossi. Auch das «Let's Dance»-Profitänzerpaar Renata und Valentin Lusin ist mit von der Partie, ebenso Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer und der Bruder von Giovanni Zarrella, Stefano Zarrella.

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Die «Jetski Star WM» findet am 29. August auf der Regattabahn Duisburg statt und wird von RTL live übertragen. Am Mikrofon setzt der Sender auf Bewährtes: Frank «Buschi» Buschmann kommentiert den Rennzirkus, Laura Wontorra moderiert die Show.

Bei seinem früheren Haussender ProSieben hatte Raab einst diverse Promi-Sport-Events zu großen Unterhaltungsshows gemacht, etwa die «Wok-WM». Diese Tradition setzt er nun bei seinem neuen Sender RTL fort, für den er Ende 2024 seine Fernsehpause beendete.

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