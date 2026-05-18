Neue Serie

Ralf Schumacher und Partner Étienne - Es gab keinen Antrag

Ralf Schumacher und sein Partner Étienne planen für ihre Hochzeit drei Tage ein. Mit dem Heiratsantrag verhielt es sich dagegen weniger spektakulär. In einer Doku geben sie nun Einblicke in ihr Leben.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50, rechts) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) heiraten und lassen sich dabei von der Kamera begleiten. Foto: Lukas Barth-Tuttas/dpa
Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50, rechts) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) heiraten und lassen sich dabei von der Kamera begleiten.

München (dpa) - Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) feiern ihre Hochzeit zwar groß und im Fernsehen - die Entscheidung dazu fiel aber ohne großes Tamtam. 

«Es ist deshalb nicht unromantisch, aber es ist jetzt nicht so,
dass irgendeiner auf die Knie vor dem anderen gefallen wäre», sagte Schumacher der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der vierteiligen Doku-Serie «Ralf & Étienne: Wir sagen Ja», die am 21. Mai bei Sky startet. «Dieses Klassische, das habe ich jetzt so nicht gemacht.» 

Freunde fragten: «Wann ist es denn endlich so weit?»

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Die Idee sei eher aus dem Umfeld des Paares an die beiden herangetragen worden: «Wann ist es denn endlich so weit und so.»

«Es ist auf der einen Seite etwas sehr Privates, aber auf der anderen Seite auch etwas ganz Normales», sagte Schumacher bei der Vorstellung der Serie, die Einblick in das Leben mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne gibt. Foto: Lukas Barth-Tuttas/dpa
«Es ist auf der einen Seite etwas sehr Privates, aber auf der anderen Seite auch etwas ganz Normales», sagte Schumacher bei der Vorstellung der Serie, die Einblick in das Leben mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne gibt.

Auch Bousquet-Cassagne bezeichnete die Hochzeit als logische Folge. «Wir haben immer gesprochen über eine Hochzeit und wir hatten auch schonmal einen Termin gemacht, aber dann war der Bürgermeister weg und wir hatten die Idee dann erstmal vergessen.» Jetzt soll es im Mai in Saint-Tropez bei einer dreitägigen Feier soweit sein. Die Kameras begleiten das Paar dabei. 

Serie als Gelegenheit, «gewissen Vorurteilen vorauszueilen»

«Es ist auf der einen Seite etwas sehr Privates, aber auf der anderen Seite auch etwas ganz Normales», hatte Schumacher bei der Vorstellung der Serie in München gesagt. Die Dokumentation sei «eine Gelegenheit, einfach mal zu zeigen, wie wir leben» und auch «gewissen Vorurteilen vorauszueilen». 

Die Serie zeigt das Paar in privaten Momenten. Foto: -/Sky/Elliott Pictures/dpa
Die Serie zeigt das Paar in privaten Momenten.

Ralf Schumacher - Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher - hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht.

Schumacher war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger. Ralf Schumacher war mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar hat einen gemeinsamen Sohn und ist seit vielen Jahren getrennt.

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