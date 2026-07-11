Russland bei Biennale: EU-Kommission für Förderungsentzug

Berlin (dpa) - Die Kunstbiennale von Venedig muss wegen der geplanten Wiedereröffnung des russischen Pavillons mit der Streichung von Zuschüssen der EU rechnen. «Die Kommission empfiehlt der EACEA (Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur) offiziell, die Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro an die Biennale in Venedig zu kündigen», erklärte die Vizepräsidentin der EU-Kommission Henna Virkkunen auf der Plattform X.

«Kultur in Europa - finanziert mit Steuergeldern - sollte demokratische Werte fördern und schützen. Diese Werte werden im heutigen Russland nicht respektiert», schrieb die Finnin weiter.

Erste Teilnahme Russlands seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Die Beteiligung Russlands an der am 9. Mai begonnenen Ausstellung ist die erste seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Bei den beiden vorigen Biennalen wurde der russische Pavillon von Russland nicht genutzt: 2022 zogen sich die vorgesehenen Künstler aus Protest gegen den Angriff auf das Nachbarland kurzfristig zurück. 2024 überließ Moskau das Gebäude Bolivien.

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