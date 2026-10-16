Popmusik

Sängerin Blümchen kündigt «Abschlussakt» an

In den 90er Jahren wurde Jasmin Wagner mit «Boomerang» und anderen Hits bekannt. Dann feierte sie zwei Jahrzehnte später ihr Comeback. Nun gibt es jemanden, der ihr wichtiger als ihre Karriere ist.

Die als Blümchen bekanntgewordene Sängerin Jasmin Wagner kündigte einen «Abschlussakt» an. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Die als Blümchen bekanntgewordene Sängerin Jasmin Wagner kündigte einen «Abschlussakt» an. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Die als Blümchen bekannte Popmusikerin Jasmin Wagner (46, «Boomerang») hat erneut einen möglicherweise letzten Auftritt angekündigt. Nach Angaben des MDR ist sie am Samstagabend (17. Oktober) beim 10. «Schlagerbooom» in der Dortmunder Westfalenhalle dabei (live in der ARD ab 20.15 Uhr). «Das ist jetzt der Abschlussakt», sagte die in Hamburg lebende Sängerin der «Bild»-Zeitung. «Ich fühle mich sehr glücklich, noch mal dieses riesengroße Fernsehen erleben zu dürfen und meine größten Hits mit den Menschen teilen zu können.»

Dem Bericht zufolge will sich Wagner mehr Zeit mit ihrer bald vier Jahre alten Tochter verbringen. «Mir ist die Zeit so kostbar, die wir zusammen haben. Sie wird so schnell groß. Ich möchte einfach so viel wie möglich davon erleben», sagte die Künstlerin.

Abschiedskonzert 2025 wegen Erkrankung der Mutter abgesagt

Blümchen hatte November vergangenen Jahres ihr Abschiedskonzert in Hamburg angekündigt. Dann sagte sie es aus privaten Gründen ab. «Meine Mama ist sehr schwer erkrankt (...) und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern», sagte die Hamburgerin damals in einem Post auf Instagram unter Tränen. Auf die Frage, wie es ihrer Mutter gehe, sagte Wagner nun der «Bild»-Zeitung: «Wir haben einen relativ guten, stabilen Zustand erreicht. Bei Krebs weiß man das ja nie. Aber gerade geht es meiner Mama gut.»

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Wagner war in den 90er Jahren eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Sie sang Lieder wie «Herz an Herz», «Boomerang» und «Kleiner Satellit» und verkaufte nach Angaben der Booking-Agentur MPM-Music mehr als eine Million Platten, CDs und Co. Außerdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Seit 2019 trat sie wieder vermehrt als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind.

Musik sei Teil der Erziehung ihrer Tochter, sagte die 46-Jährige «Bild» und fügte hinzu: «Noch singen wir zusammen, allerdings mehr Rolf-Zuckowski-Lieder als die von Blümchen.»

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