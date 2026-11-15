Schleim-Party

Kids' Choice Awards für Spider-Man und BTS

Bei den Kids' Choice Awards gab es auch in diesem Jahr wieder eine Menge Preisträger, darunter Spider-Man, BTS und Hollywood-Star Chris Pratt. Für einige gab es grünen Schleim.

Spider-Man-Hauptdarsteller Tom Holland gehört zu den Gewinnern bei den Kids' Choice Awards. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Spider-Man-Hauptdarsteller Tom Holland gehört zu den Gewinnern bei den Kids' Choice Awards. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Der Blockbuster «Spider-Man: Brand New Day» hat bei den diesjährigen «Kids' Choice Awards» abgeräumt. Er holte die Preise als beliebtester Film, sowie Trophäen für die Hauptdarsteller Tom Holland, Zendaya und die Bösewicht-Darstellerin Sadie Sink. Allerdings kam keiner von ihnen persönlich zu der Preisgala des US-Kinderfernsehsender Nickelodeon, die für ihre Schleimduschen für Stars berühmt ist. Drei Auszeichnungen gingen an die südkoreanische Pop-Band BTS (für Song «Swim», Album «Arirang» und als beste Gruppe), doch die Musiker blieben der Show in Los Angeles ebenfalls fern.

K-Pop-Sängerin Rosé bedankte sich in einem Video für den Preis in der Sparte «Lieblingskünstlerin», in der sie sich unter anderem gegen Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter und Taylor Swift durchsetzte. 

Grünen Schleim bekam Hollywood-Star Chris Pratt ab, der bei der Show mit dem «King of Comedy»-Award gewürdigt wurde. Der Schauspieler (47, «Guardians of the Galaxy», «Jurassic World») scherzte auf der Bühne, dass er niemals näher an einen Oscar herankommen würde. Er habe sich schon als Kind darum bemüht, Leute zum Lachen zu bringen, sagte der vierfache Vater. Am Ende ging eine Schleimlawine über ihn herab. 

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Schleimduschen für Prominente

Grünen Glibber gab es auch für Künstler bei ihren Auftritten, darunter für das Dance-Pop-Duo Sofi Tukker und die US-Musikerin Ashe, die in einem weißen Abendkleid ihren Hit «Stop the Wedding!» präsentierte. 

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu holte sich auf der Bühne die Trophäe als Lieblingssportlerin ab - und wurde prompt mit Schleim übergossen. Der zum Sieger gekürte Fußball-Star Lionel Messi ließ sich bei der Gala nicht blicken. 

Die Kids' Choice Awards küren jährlich die Lieblinge von jungen Fans, die im Internet in Dutzenden Kategorien wie Kino, Fernsehen, Musik und Sport abstimmen. Bei den seit 1988 verliehenen Awards, in Form eines kleinen Luftschiffs, ist es Tradition, dass Prominente eine Schleimdusche erhalten.

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