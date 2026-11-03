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Schwarzenegger spielt Weihnachtsmann für Prime Video

Er sitzt mit weißem Bart und rotem Mantel im Rentierschlitten. Im Trailer für einen neuen Film bekommt Weihnachtsmann Arnold Schwarzenegger unerwartete Hilfe von einem Dieb.

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (79) hat sich für einen neuen Prime-Video-Film in den Weihnachtsmann verwandelt. (Archivbild) Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa
Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (79) hat sich für einen neuen Prime-Video-Film in den Weihnachtsmann verwandelt. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (79) hat sich für einen neuen Film für Amazon Prime Video in den Weihnachtsmann verwandelt. In einem Trailer zum Film «Geklaute Weihnachten» ist der «Terminator»-Star mit weißem Vollbart, rotem Mantel und Weihnachtsmannmütze zu sehen und fliegt im Rentier-Schlitten über Manhattan. 

In der Weihnachtskomödie bittet der Weihnachtsmann einen Dieb (Alan Ritchson) zur Hilfe, weil ihm sein Geschenke-Sack von einem rebellischen Elfen (Awkwafina) gestohlen wurde. Der Film soll ab dem 2. Dezember bei Prime Video zu sehen sein. 

Schwarzenegger wurde in den 1980ern als Bodybuilder und Actiondarsteller zum Weltstar. Kultstatus erlangte der gebürtige Österreicher mit seiner Rolle als «Terminator» (1984).

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