Sieger bei «The Biggest Loser»: Ben nahm mehr als 68 Kilo ab

Weil am Rhein (dpa) - Der Gewinner der Sat.1-Show «The Biggest Loser» hat 68,6 Kilo abgenommen. Ben (42) aus Weil am Rhein war mit 145,9 Kilo in der Sendung gestartet. Er verlor dann nach und nach fast die Hälfte seines Körpergewichts und wiegt nun laut Sendung 77,3 Kilo.