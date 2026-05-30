Star-Koch Johann Lafer: «Ich habe Lymphdrüsenkrebs»

Guldental (dpa) - Fernsehkoch Johann Lafer hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. «Ich bin krank. Ernsthaft krank», sagte Lafer im Interview mit der «Bild». «Ich habe Lymphdrüsenkrebs.»

Seine Krankheit sei bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt worden. «Bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur hat ein Arzt Schatten in der Leiste gesehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Gar nichts», erinnert sich der 68-jährige Österreicher. Später folgte demnach die Diagnose.

«Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde»

«Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde. Man denkt: Das betrifft mich nicht. Das geht schon wieder weg», sagte Lafer. Im Januar 2026 habe sich seine Situation drastisch verschlechtert, schreibt «Bild». «Plötzlich war alles geschwollen. Nachts die Schweißausbrüche. Schlafen ging kaum noch. Da habe ich gemerkt: Jetzt läuft etwas komplett in die falsche Richtung», erzählte Lafer.

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