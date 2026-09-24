Musik

Sugababes sind zurück: Pop-Trio kündigt Album an

Bekannt war die Londoner Girlband vor allem in den 2000er Jahren: Die Sugababes feierten große Erfolge mit Hits wie «Push The Button». Nun kündigt die britische Gruppe eine neue Platte an.

Die Sugababes veröffentlichen 2027 ein neues Album. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Die Sugababes veröffentlichen 2027 ein neues Album. (Archivbild)

London (dpa) - Die britische Girlgroup Sugababes meldet sich mit neuer Musik zurück. Die Gruppe rund um die Sängerinnen Mutya, Keisha und Siobhan kündigte in sozialen Medien für das kommende Jahr ein neues Studioalbum mit dem gleichnamigen Titel an. Erscheinen soll die Platte mit insgesamt zwölf Songs demnach am 12. Februar 2027.

Den Angaben des zuständigen PR-Teams zufolge handelt es sich «um das erste vollständige Studioalbum von Keisha, Mutya und Siobhan seit ihrem Debüt "One Touch" aus dem Jahr 2000». Auf dem 2022 veröffentlichten Album «The Lost Tapes» war ebenfalls die Originalbesetzung zu hören. Die Songs waren jedoch teils bereits Jahre zuvor aufgenommen worden, als das Trio unter dem Namen Mutya Keisha Siobhan (MKS) zusammenarbeitete.

Die Sugababes feierten vor allem in den 2000er Jahren große Erfolge. Bekannt wurde das Trio durch Hits wie «Overload», «Freak Like Me» und «Push the Button». Neben «Ghost», zu dem am Abend auch ein Musikvideo veröffentlicht werden sollte, waren mit «Jungle», «Weeds» und «Shook» bereits drei weitere Songs des kommenden Albums auf Streaming-Plattformen abrufbar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Madonna kündigt neues Album an
Popstar

Madonna kündigt neues Album an

Es ist ihr erstes Studioalbum seit 2019: Madonna will im Juli neue Musik herausbringen. Ein erster musikalischer Vorgeschmack gibt eine Ahnung, in welche Richtung es gehen wird.

15.04.2026

Band Fury in the Slaughterhouse kündigt neues Album an
Tour im Sommer

Band Fury in the Slaughterhouse kündigt neues Album an

Seit Jahrzehnten feiert die Band Fury in the Slaughterhouse musikalische Erfolge. Für 2026 nimmt sich die Gruppe viel vor. Das neue Album soll alles andere als eine nostalgische Rückschau sein.

30.01.2026

Lana Del Rey kündigt neues Album an
Leute

Lana Del Rey kündigt neues Album an

Die für ihren Melancholie-Pop bekannte Sängerin Lana Del Rey hat ein neues Album angekündigt. Einzelne Lieder wolle sie schon die nächsten Monate veröffentlichen.

26.11.2024

Musik

Shakira kündigt neues Album an

Ihr letztes Album hatte die Pop-Ikone 2017 herausgebracht. Die Arbeit an ihrer neuen Platte sei ein «alchemistischer Prozess» gewesen, sagt Shakira.

16.02.2024

«Eternal Sunshine»

Ariana Grande kündigt neues Album für März an

Vier Jahre lang haben Fans auf ein neues Album warten müssen. Nun kündigt US-Sängerin Ariana Grande ihr siebtes Studioalbum für März an: «Eternal Sunshine».

18.01.2024