«Tatort» schon freitags zu sehen - in der Mediathek

München (dpa) - Krimifans müssen nicht mehr bis Sonntagabend warten, um den neuen «Tatort» sehen zu können. Die ARD kündigte an, die Filme nun bereits am Freitag vorher exklusiv in der Mediathek zu veröffentlichen. Auch die Folgen von «Polizeiruf 110» sollen künftig vor der Ausstrahlung im linearen TV im Netz zu sehen sein. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Charlotte Lindholm (gespielt von Maria Furtwänger) ist dann die erste Kommissarin, der die Zuschauer bereits am Freitag beim Ermitteln zuschauen können. Die Kommissarin aus Hannover muss zum Auftakt der neuen Saison in einem Demenzdorf Mordfall lösen. Der Film «König in Gelb» ist für registrierte Nutzer ab dem 11. September in der ARD-Mediathek abrufbar und wird dann am Sonntag, den 13. September um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Neues Ermittlerduo

In den darauffolgenden Wochen werden die Kommissarinnen und Kommissare in den anderen Deutschen Großstädten ihre Ermittlungen aufnehmen: Unter anderem müssen sich Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) in Ludwigshafen mit einer tödlichen Geldautomatensprengung beschäftigen und in München nehmen Carlo Ljubek (Rolle Nikola Buvak) und Ferdinand Hofer (Rolle Kalli Hammermann) als neues Ermittlerduo ihren ersten gemeinsamen Fall auf.

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