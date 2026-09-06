Beliebter Sonntagabend-Krimi

«Tatort» schon freitags zu sehen - in der Mediathek

Sonntagabends den «Tatort» schauen hat Tradition. Doch mit dem Beginn der neuen Saison wird sich dieser Zeitablauf ändern.

Ab kommender Woche werden die neuen «Tatort»-Filme veröffentlicht. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Ab kommender Woche werden die neuen «Tatort»-Filme veröffentlicht. (Symbolbild)

München (dpa) - Krimifans müssen nicht mehr bis Sonntagabend warten, um den neuen «Tatort» sehen zu können. Die ARD kündigte an, die Filme nun bereits am Freitag vorher exklusiv in der Mediathek zu veröffentlichen. Auch die Folgen von «Polizeiruf 110» sollen künftig vor der Ausstrahlung im linearen TV im Netz zu sehen sein. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Charlotte Lindholm (gespielt von Maria Furtwänger) ist dann die erste Kommissarin, der die Zuschauer bereits am Freitag beim Ermitteln zuschauen können. Die Kommissarin aus Hannover muss zum Auftakt der neuen Saison in einem Demenzdorf Mordfall lösen. Der Film «König in Gelb» ist für registrierte Nutzer ab dem 11. September in der ARD-Mediathek abrufbar und wird dann am Sonntag, den 13. September um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Neues Ermittlerduo

In den darauffolgenden Wochen werden die Kommissarinnen und Kommissare in den anderen Deutschen Großstädten ihre Ermittlungen aufnehmen: Unter anderem müssen sich Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) in Ludwigshafen mit einer tödlichen Geldautomatensprengung beschäftigen und in München nehmen Carlo Ljubek (Rolle Nikola Buvak) und Ferdinand Hofer (Rolle Kalli Hammermann) als neues Ermittlerduo ihren ersten gemeinsamen Fall auf. 

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Der «Tatort» ist eine der populärsten Fernsehserien in Deutschland und läuft seit 1970 sonntags um 20.15 Uhr im Ersten. Rund 20 verschiedene Ermittlerteams gehen in verschiedenen Städten in Deutschland sowie in Österreich und in der Schweiz dem Verbrechen auf die Spur.

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