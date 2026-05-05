Komparsen gesucht

Tokio-Hotel-Fans können sich für Auftritt in Video bewerben

Die Band Tokio Hotel sucht Fans, die im nächsten Musikvideo auftreten. Der Dreh ist bereits für nächste Woche geplant.

Per Instagram-Aufruf sucht die Band nach Statisten für ein Musikvideo. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Per Instagram-Aufruf sucht die Band nach Statisten für ein Musikvideo.

Berlin (dpa) - Wer die Band Tokio Hotel hautnah erleben möchte, bekommt jetzt vielleicht die Möglichkeit dazu. Auf Instagram rief die Gruppe Fans dazu auf, sich als Statisten für einen Videodreh in Berlin zu bewerben. Einzige Voraussetzung: über 18 Jahre sollten sie sein.

Wer mitmachen möchte, kann sich mit Fotos in «eleganter Abendgarderobe», Namen und Geburtsdatum per Mail melden. 

Zuvor hatten die «Berliner Morgenpost» und «web.de» berichtet. Wann genau der Clip erscheint oder zu welchem Song gedreht wird, ist bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch: Der Dreh ist laut Posting für den Abend des 11. Mai in Berlin geplant. Interessierte haben noch bis morgen (6.5.) Zeit, sich zu bewerben. 

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Die beiden Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (36 Jahre) wurden im Doppelpack mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt. Sie wuchsen in der Nähe von Magdeburg auf und leben heute in Los Angeles. Gemeinsam mit Georg Listing (39 Jahre) und Gustav Schäfer (37 Jahre) machen die beiden Musik.

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