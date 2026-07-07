U2 veröffentlichen neue Single und kündigen Studioalbum an

London (dpa) - Die irische Rockband U2 («With or Without You») wird erstmals seit neun Jahren ein Studioalbum mit neuen Songs herausbringen. Die erste Single daraus und das dazugehörige Musikvideo haben U2 jetzt veröffentlicht. «Street of Dreams» ist eine fröhliche, aufmunternde Hymne mit ein paar Textzeilen auf Spanisch. «No abandones tus suenos» («Gib deine Träume nicht auf»), singt Frontmann Bono.

Studioalbum soll noch in diesem Jahr kommen

Das Video zur Single «Street of Dreams» wurde im Mai in Mexiko-Stadt gedreht. Dort nahm die Band am Finale des Street Child World Cup 2026 teil und spielte den neuen Song auf der Straße vor begeisterten Fans. Wegen Starkregens und Gewitter fiel ein Generator aus. Daraufhin wurde die Band von Anwohnern auf den Balkon einer Wohnung eingeladen, wo das Video zu Ende gefilmt wurde.

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Der Titel des kommenden Albums, das vom langjährigen U2-Weggefährten Garret «Jacknife» Lee produziert wurde, und das Erscheinungsdatum wurden zunächst nicht bekannt. Es soll allerdings noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ihr bislang letztes Studioalbum mit neuer Musik, «Songs of Experience», hatten U2 2017 veröffentlicht. 2023 folgte «Songs of Surrender» mit Neuaufnahmen älterer U2-Lieder. Im Februar erschiene die EP «Days of Ash» mit Protestsongs.

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Band feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum