Nach neun Jahren

U2 veröffentlichen neue Single und kündigen Studioalbum an

U2 überraschen ihre Fans mit einer neuen Single. Weitere Musik der Iren soll noch in diesem Jahr folgen. Beim Videodreh in Mexiko kommt es zu einem Zwischenfall.

Noch in diesem Jahr soll ein neues Album von U2 erscheinen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
Noch in diesem Jahr soll ein neues Album von U2 erscheinen.

London (dpa) - Die irische Rockband U2 («With or Without You») wird erstmals seit neun Jahren ein Studioalbum mit neuen Songs herausbringen. Die erste Single daraus und das dazugehörige Musikvideo haben U2 jetzt veröffentlicht. «Street of Dreams» ist eine fröhliche, aufmunternde Hymne mit ein paar Textzeilen auf Spanisch. «No abandones tus suenos» («Gib deine Träume nicht auf»), singt Frontmann Bono.

Studioalbum soll noch in diesem Jahr kommen

Das Video zur Single «Street of Dreams» wurde im Mai in Mexiko-Stadt gedreht. Dort nahm die Band am Finale des Street Child World Cup 2026 teil und spielte den neuen Song auf der Straße vor begeisterten Fans. Wegen Starkregens und Gewitter fiel ein Generator aus. Daraufhin wurde die Band von Anwohnern auf den Balkon einer Wohnung eingeladen, wo das Video zu Ende gefilmt wurde.

Der Titel des kommenden Albums, das vom langjährigen U2-Weggefährten Garret «Jacknife» Lee produziert wurde, und das Erscheinungsdatum wurden zunächst nicht bekannt. Es soll allerdings noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ihr bislang letztes Studioalbum mit neuer Musik, «Songs of Experience», hatten U2 2017 veröffentlicht. 2023 folgte «Songs of Surrender» mit Neuaufnahmen älterer U2-Lieder. Im Februar erschiene die EP «Days of Ash» mit Protestsongs.

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Band feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum

U2 wurden 1976 in Dublin von Sänger Bono, Gitarrist The Edge, Bassist Adam Clayton und Schlagzeuger Larry Mullen Jr. gegründet. Die Band hat bislang 15 Studioalben veröffentlicht, über 175 Millionen Tonträger verkauft und zahlreiche Auszeichnungen erhalten - darunter 22 Grammy Awards. Zu ihren berühmtesten Songs zählen «I Still Haven't Found What I'm Looking For», «Sunday Bloody Sunday» und «Beautiful Day».

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