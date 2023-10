Ulrich Wickert kritisiert Schließung von Goethe-Instituten

Nicht nur in dem von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle abgeschlossenen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963, sondern auch in dem neuen Vertrag von Aachen aus dem Jahr 2019 sei ganz klar das Bekenntnis zur Förderung der jeweils anderen Sprache festgehalten, sagte Wickert. In der derzeitigen politischen Kommunikation fehle es jedoch an Fingerspitzengefühl. Wenigstens sei es «endlich mal ein persönliches Zeichen» gewesen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstag in Hamburg getroffen habe.