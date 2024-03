US-Mode-Ikone Iris Apfel stirbt mit 102 Jahren

New York/Palm Beach (dpa) - Die für ihren außergewöhnlichen Modestil und scharfzüngigen Humor bekannte US-Mode-Ikone Iris Apfel ist tot. Die gebürtige New Yorkerin, die durch ihre großen runden Brillen, bunte Kostüme und einen weißen Kurzhaarschnitt auffiel, wurde 102 Jahre alt. Ihre Managerin Lori Sale bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Fashion-Ikone am Freitag (Ortszeit). Auch auf Apfels Instagram-Seite wurde der 1. März als Todesdatum genannt.