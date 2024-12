Versprechen eingelöst: bayerische Familie bei Jimmy Fallon

Gmund/New York (dpa) - US-Talkmaster Jimmy Fallon hat sein Versprechen eingelöst. Monate nachdem er sich im malerischen Oberbayern verirrt hatte, waren seine «Retter» in der «Tonight Show» zu Gast. Sohn Leon Ewerdwalbesloh und seine Eltern besuchten die Aufzeichnung in New York in bayerischer Tracht, wie der 23-Jährige berichtete.